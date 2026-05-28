На "Ролан Гаррос" пролунали скандали через українську символіку (відео)

Уболівальникам заборонили плакат, а тенісистці — шеврон захисників України

На Турнірі Великого Шлему у Парижі організатори пильно стежать за українською символікою. На Відкритому чемпіонаті Франції-2026 вже сталося як мінімум два гучні інциденти.

Що потрібно знати

Олійниковій заборонили показувати шеврон українських захисників

Вболівальникам Світоліної відмовили у праві демонструвати плакат із її цитатою

Представники країн-агресорів спокійно грають на турнірі, хоч і вважаються "нейтральними"

По-перше, українська тенісистка Олександра Олійникова поскаржилася на організаторів "Ролан Гарррос", які змусили її прибрати патч захисників України. Йдеться про шеврон Полку імені Кастуся Калиновського.

Я зараз перебуваю на "Ролан Гаррос" і за формальними вимогами мене змусили прибрати на матчі патч, який мені подарували побратими батька (тато тенісистки служить у ЗСУ, — Ред.). Ці люди зараз борються за незалежну Європу і стоять пліч-о-пліч, відбиваючи російську агресію разом із нашими українськими героями. Але я хочу, щоб усі ви знали, що це місце зарезервоване для цього патча, що має велике значення. І на матчі він перебуває ось тут, у кишені. І він завжди зі мною. Тож ще раз велика подяка. І я хочу, щоб ви знали, що, попри цю вимогу, значення та символи зі мною. Олександра Олійникова

Довідка: Полк імені Кастуся Калиновського – білоруський полк Збройних сил України, сформований у березні 2022 року як батальйон для захисту України від російського вторгнення в Україну 2022 року. Названий на честь Кастуся Калиновського – одного з лідерів Січневого повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти Російської імперії у 1863 році, національного героя Білорусі.

Крім того, стюарди заборонили українським уболівальникам плакат із написом "Fight like Ukraine" (Бийся як Україна) на матчі Еліни Світоліної. Раніше Еліна написала саме цю фразу на камері після перемоги над Коко Гофф на турнірі в Дубаї.

Плакат Fight like Ukraine, який заборонили на Ролан Гаррос-2026/Фото: Sport.ua

Зазначимо, 2026 рік став найуспішнішим роком для українського жіночого тенісу за кількістю фіналів у Турі. У травні 2026 року Марта Костюк та Світоліна виграли турніри рівня WTA 1000. Марта перемогла у Мадриді, а Еліна тріумфувала у Римі.