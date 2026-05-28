На "Ролан Гаррос" прогремели скандалы из-за украинской символики (видео)

Болельщикам запретили плакат, а теннисистке — шеврон защитников Украины

На Турнире Большого Шлема в Париже организаторы пристально следят за украинской символикой. На Открытом чемпионате Франции-2026 уже произошло как минимум два громких инцидента.

Что нужно знать

Олейниковой запретили показывать шеврон украинских защитников

Болельщикам Свитолиной отказали в праве демонстрировать плакат с ее цитатой

Представители стран-агрессоров спокойно играют на турнире, хоть и считаются "нейтральными"

Во-первых, украинская теннисистка Александра Олейникова пожаловалась на организаторов "Ролан Гарррос", которые заставили ее убрать патч защитников Украины. Речь идет о шевроне Полка имени Кастуся Калиновского.

Я сейчас нахожусь на "Ролан Гаррос" и по формальным требованиям меня заставили убрать на матче патч, который мне подарили побратимы отца (папа теннисистки служит в ВСУ, — Ред.). Эти люди сейчас борются за независимую Европу и стоят бок о бок, отражая российскую агрессию вместе с нашими украинскими героями. Но я хочу, чтобы все вы знали, что это место зарезервировано для этого патча, имеющего огромное значение. И на матче он находится вот здесь, в кармане. И он всегда со мной. Так что еще раз большая благодарность. И я хочу, чтобы вы знали, что, несмотря на это требование, значение и символы со мной. Александра Олейникова

Справка: Полк имени Кастуся Калиновского — белорусский полк Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года как батальон для защиты Украины от российского вторжения в Украину 2022 года. Назван в честь Кастуся Калиновского — одного из лидеров Январского восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против Российской империи в 1863 году, национального героя Беларуси.

Кроме того, стюарды запретили украинским болельщикам плакат с надписью "Fight like Ukraine" (Сражайся как Украина) на матче Элины Свитолиной. Ранее Элина написала именно эту фразу на камере после победы над Коко Гауфф на турнире в Дубае.

Плакат Fight like Ukraine, который запретили на "Ролан Гаррос-2026"/Фото: Sport.ua

Отметим, 2026 год стал самым успешным годом для украинского женского тенниса по количеству финалов в Туре. В мае 2026 года Марта Костюк и Свитолина выиграли турниры уровня WTA 1000. Марта победила в Мадриде, а Элина триумфовала в Риме.