Світоліна виграла супертурнір у Римі та мільйон євро (відео)

Українка та американка видали конкурентний матч

У суботу, 16 травня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№10 WTA) зіграла у фіналі турніру WTA 1000 у Римі (Італія). Суперницею українки стала колишня друга ракетка світу Коко Гофф (№4 WTA)

Що потрібно знати

Світоліна та Гофф вперше зустрілися на ґрунті

Еліна взяла свій 20-й трофей у кар’єрі

Українка виграла понад 1 мільйон євро

Поєдинок, що проходив на центральному корті, завершився перемогою Світоліної з рахунком 6:4, 6:7(3), 6:2. Про це повідомляє "Телеграф".

Матч тривав 2 години та 52 хвилини. Світоліна виконала два ейси, здійснила 2 подвійні помилки та реалізувала 6 з 15 брейк-пойнтів.

Статистика матчу Гофф - Світоліна

Еліна виграла свій 20-й титул на рівні WTA. Світоліна вчетверте перемогла Гофф. Рахунок в особистих зустрічах – 4:2 на користь українки. На кону поєдинку стояло трохи понад 1 мільйон євро призових (для переможця — Ред.).

Зазначимо, українка стартувала у Римі з другого раунду. На шляху до фіналу Еліна обіграла Ноемі Базілетті з Італії — 6:1, 6:3, Гейлі Баптист із США — 6:1, 6:3, Ніколу Бартунькову з Чехії — 6:2, 6:3, Олену Рибакіну з Казахстану — 2:6, 6:4, 6:4, а також Ігу Швьонтек з Польщі — 6:4, 2:6, 6:2.

