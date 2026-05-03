Російську тенісистку цькують співвітчизники: вийшла на матч із українкою у синьо-жовтому вбранні (фото)

Росіянка з’явилася на корті у кольорах українського прапора

Перша ракетка РФ, "нейтральна" Мірра Андрєєва (№8 WTA) після поразки від українки Марти Костюк (№23 WTA) зазнала жорсткої критики на батьківщині. Росіяни ображають співвітчизницю навіть за вбрання, в якому вона з’явилася на церемонії нагородження.

Костюк та Андрєєва зіграли принциповий матч за титул

Марта виграла свій найбільший трофей у кар’єрі

Андрєєва з’явилася на корті в жовтій сукні та синій куртці

Російські користувачі критикують 19-річну Андрєєву за сльози після невдачі у фіналі ґрунтового турніру WTA 1000 у Мадриді Іспанія, а також за синьо-жовте вбрання тенісистки. Про це повідомляє "Телеграф".

Мірра Андрєєва після матчу проти Марти Костюк/Фото: Getty Images

Марта розбила Андрєєву у двох сетах із рахунком 6:3, 7:5. Відразу після поразки Мірра почала плакати. Під час церемонії нагородження росіянка вдягла синю куртку на жовту сукню, що викликало істерику в деяких росіян. Один із користувачів назвав Андрєєву "дурепою", адже вона прийшла на гру з українкою "у кольорах українського прапора".

Додамо, що росіяни настільки озлобилися на Андрєєву, що за Мірру публічно заступився Саша Баїн, тренер російської тенісистки Діани Шнайдер, з якою Андрєєва грає у парі.

Усі, хто поливають брудом Мірру, 19-річну дівчинку, за сльози після поразок у фіналах, явно ніколи не присвячували все життя одній справі. Ніколи не займалися змагальним спортом і просто не розуміють, що означає викластися на всі сто і все одно програти. Саша Баїн

Нагадаємо, Костюк створила історію в Мадриді, ставши першою українкою в історії, яка за один сезон дійшла до фіналів на турнірах WTA всіх категорій. Нагадаємо, що в січні українка стала призером на змаганнях WTA 500 у Брісбені, а у квітні вона виграла титул WTA 250 у Руані.