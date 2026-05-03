Російську тенісистку цькують співвітчизники: вийшла на матч із українкою у синьо-жовтому вбранні (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Росіянка з’явилася на корті у кольорах українського прапора
Перша ракетка РФ, "нейтральна" Мірра Андрєєва (№8 WTA) після поразки від українки Марти Костюк (№23 WTA) зазнала жорсткої критики на батьківщині. Росіяни ображають співвітчизницю навіть за вбрання, в якому вона з’явилася на церемонії нагородження.
Що потрібно знати
- Костюк та Андрєєва зіграли принциповий матч за титул
- Марта виграла свій найбільший трофей у кар’єрі
- Андрєєва з’явилася на корті в жовтій сукні та синій куртці
Російські користувачі критикують 19-річну Андрєєву за сльози після невдачі у фіналі ґрунтового турніру WTA 1000 у Мадриді Іспанія, а також за синьо-жовте вбрання тенісистки. Про це повідомляє "Телеграф".
Марта розбила Андрєєву у двох сетах із рахунком 6:3, 7:5. Відразу після поразки Мірра почала плакати. Під час церемонії нагородження росіянка вдягла синю куртку на жовту сукню, що викликало істерику в деяких росіян. Один із користувачів назвав Андрєєву "дурепою", адже вона прийшла на гру з українкою "у кольорах українського прапора".
Додамо, що росіяни настільки озлобилися на Андрєєву, що за Мірру публічно заступився Саша Баїн, тренер російської тенісистки Діани Шнайдер, з якою Андрєєва грає у парі.
Усі, хто поливають брудом Мірру, 19-річну дівчинку, за сльози після поразок у фіналах, явно ніколи не присвячували все життя одній справі. Ніколи не займалися змагальним спортом і просто не розуміють, що означає викластися на всі сто і все одно програти.
Нагадаємо, Костюк створила історію в Мадриді, ставши першою українкою в історії, яка за один сезон дійшла до фіналів на турнірах WTA всіх категорій. Нагадаємо, що в січні українка стала призером на змаганнях WTA 500 у Брісбені, а у квітні вона виграла титул WTA 250 у Руані.