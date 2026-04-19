Тенісистка Костюк виграла історичний український фінал (відео)

Марта стала чемпіонкою в Руані

У неділю, 19 квітня, у Руані (Франція) відбувся фінальний матч на тенісному турнірі WTA 250. За трофей на ґрунтовому покритті грали дві представниці України: Марта Костюк (№28 WTA) та Вероніка Подрез (№209 WTA).

Костюк та Подрез зіграли історичний матч у Руані

Українки вперше грали між собою

Марта виграла свій другий трофей на рівні WTA

Вирішальна гра, яка проходила на центральному корті, завершилася перемогою Костюк із рахунком 6:3, 6:4. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, 23-річна Марта та 19-річна Подрез вперше зустрілися на корті. Ба більше, ця гра мала історичний характер, адже вперше українські тенісистки грали між собою у фіналі турніру рівня WTA. Костюк виграла свій другий титул у кар’єрі.

Повний відеоогляд фіналу Костюк — Підріз буде доступний тут пізніше.

Марта стартувала в Руані з перемоги над місцевою тенісисткою Діан Паррі (Франція) з рахунком 6:1, 6:4, потім українка обіграла Кеті Макнеллі (США) — 2:6, 6:2, 6:1, Енн Лі (США, 5) — 6:0, 6:7(4), 6:3 і Тетяну Марію (Німеччина) — 6:3, 6:0.

Подрез, своєю чергою, розпочала у Руані з кваліфікації, де пройшла Момоко Коборі (Японія) — 6:0, 6:3 та Домініку Шалкову (Чехія) — 6:0, 6:4. Потім вона обіграла Слоан Стівенс (США) – 6:2, 6:1, Елізабетту Коччаретто (Італія) – 7:6 (5), 4:6, 6:4 та Кеті Бултер (Велика Британія) – 6:4, 6:1. У півфіналі Вероніка мала зіграти проти Сорани Кірсті (Румунія), проте румунка знялася зі змагань.

Раніше Костюк допомогла збірній України пробитися до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг. Синьо-жовті у кваліфікації здолали команду Польщі (4:0).