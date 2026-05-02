Українка Костюк у битві за трофей та мільйон євро обіграла першу ракетку Росії (відео)

Марта за 2 сета розібралася з "нейтралкою"

У суботу, 2 травня, у Мадриді (Іспанія) відбувся жіночий фінал на ґрунтовому тенісному турнірі WTA 1000. У вирішальній грі зіграли українка Марта Костюк (№23 WTA) та "нейтральна" росіянка Мірра Андрєєва (№8 WTA).

Зустріч, що проходила на центральному корті, завершилася перемогою Костюк із рахунком 6:3, 7:5. Про це повідомляє "Телеграф".

Матч тривав 1 годину 23 хвилини. Марта зробила 4 ейси, здійснила 2 подвійні помилки та реалізувала 4 з 6 брейк-пойнтів. Додамо, що переможниця заробила понад мільйон євро призових (близько 51,5 млн грн).

Раніше Костюк та Андрєєва зустрічалися між собою лише раз. На турнірі у Брісбені-2026 українка здолала росіянку з рахунком 7:6(7), 6:3.

Зазначимо, що Марта стартувала на турнірі з другого раунду. Українка здолала Юлію Путінцеву з Казахстану (6:1, 6:3), Джесіку Пегулу зі США (6:1, 6:4), американку Кеті Макнеллі (6:2, 6:3), чешку Лінду Носкову (7:6(1), 6:0) та австрійку Анастасію Потапову (6:2, 1:6, 6:1).

Нагадаємо, Костюк стала першою українкою в історії, яка за один сезон дійшла до фіналів на турнірах WTA всіх категорій. Нагадаємо, що в січні українка стала призером на змаганнях WTA 500 у Брісбені, а у квітні вона виграла титул WTA 250 у Руані.