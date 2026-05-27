Малі банки пішли ва-банк: хто роздає українцям кредити під час війни і чим це загрожує

НБУ назвав найактивніших та найпроблемніших кредиторів

Невеликі українські банки намагаються прориватися на ринок кредитування населення, хоча й з різним успіхом і негативними відгуками клієнтів.

Про це свідчить статистика Нацбанку за I квартал.

Хто росте найшвидше

Згідної зі статистикою НБУ, найбільше відсоткове зростання обсягів кредитування фізосіб у I кв. 2026 року (порівняно з I кв. 2025-го) було зафіксовано в такої п’ятірки:

Банк 3/4 — на 205,4% (на 2,2 млн грн), до 3,3 млн грн. Банк Альянс — на 189% (на 809,4 млн грн), до 1,2 млрд грн. Кредитвест Банк — на 147,2% (на 3,1 млн грн), до 5,2 млн грн. Юнекс Банк — на 125,3% (на 641,5 млн грн), до 1,2 млрд грн. Міжнародний інвестиційний банк — на 122,8% (на 13,8 млн грн), до 25,1 млн грн.

Якщо Юнекс Банк давно й планомірно торує шлях на роздрібний ринок, то Кредитвест зацікавився ним нещодавно й робить ставку на кредитуванні освітянських програм і посольств.

Феномен Банку Альянс: клієнти мимоволі

Водночас виникає багато питань до активізації кредитування фізосіб з боку Банку Альянс, де найбільшим акціонером є Олександр Сосіс (89,3% акцій) — через скарги фізосіб, які примусово стали клієнтами Банку Альянс. Бо їх ошукали шахраї й оформили на постраждалих карткові кредити, які люди тепер оскаржують. Не зрозуміло, хто саме забезпечив структурі Сосіса кредитні прирости — справжні клієнти чи злочинці, які підставили ошуканих українців.

Люди скаржились на відверте небажання служби безпеки Банку Альянс відстежувати вкрадені гроші та на відкриту зневагу до постраждалих. Говорили про те, що у сервісах цієї фінустанови створені сприятливі умови для шахрайства й навіть підозрювали тут змову зі злочинцями. "Телеграф" детально описував таку історію.

Водночас НБУ повідомив про тотальне погіршення загальної якості кредитного портфеля Банку Альянс за час великої війни, у понад 8 разів: з 4,7% до 39,9%. Тобто в цій установі своєчасно не гаситься майже 40% виданих кредитів. Дуже поганий показник, який може спричинити фінансові проблеми. Рівень так званої проблемки в середньому по банківській системі сьогодні втричі нижчий — 12,9% (для порівняння: у ЄС цей показник становить 2,18%).

Динаміка ж залучення населення до обслуговування в цій фінустанові просто шалена.

За даними Нацбанку, під час великої війни, з 1 березня 2022 року по 1 квітня 2026-го, загальна чисельність вкладників-фізосіб в Банку Альянс підскочила одразу у 25 разів — з 30,8 тис. осіб до 789,7 тис. осіб.

В тому числі її пояснюють активним обслуговуванням Банком Альянс ігорного бізнесу. Керівництво структури позиціює себе як банк для так званої білої ігорки, хоча раніше він отримував від Нацбанку штрафи за неякісний фінансовий моніторинг — останні два в листопаді 2025 року на загальну суму 83,5 млн грн. Й пов’язували їх саме з цією діяльністю.

На поточний момент Банк Альянс активно просуває серед азартних користувачів відповідну картку, яка та і називається — "ігрова". Чи здійснюється там повна верифікація клієнтів і їх захист від шахраїв, невідомо.

Картка "Ігрова", яку активно просуває Банк Альянс. Скриншот з сайту https://alb.ua/

Тільки час покаже, чи дозволить це Альянсу вибороти значні позиції на роздрібному ринку.

Лідери ринку в грошовому еквіваленті

На поточний момент на ринку домінують державні банки, які у I кв. 2026 року (порівняно з I кв. 2025-го) найактивніше нарощували обсяги кредитування населення в грошах:

ПриватБанк — на 24,5 млрд грн (на 28,9%), до 109,4 млрд грн. Універсал Банк — на 23 млрд грн (на 51,7%), до 67,5 млрд грн. ПУМБ — на 8,2 млрд грн (на 46%), до 25,7 млрд грн. Ощадбанк — на 6 млрд грн (на 27,4%), до 27,9 млрд грн. Сенс Банк — на 5 млрд грн (на 49%), до 15,2 млрд грн.

Завдяки чому й сформували домінуючі кредитні портфелі.

Кредитування населення, млрд грн. Дані НБУ

В роздрібному бізнесі продовжує домінувати карткове кредитування людей. У порівнянні з ним менш помітні автокредитування та іпотека, пропри активне просування державного кредитування нерухомості за програмою єОселя.