Шевченко зганьбився у прямому етері (відео)

Думка в мережі розділилася

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко насилу видав промову українською мовою. Це сталося перед фіналом Кубка України з футболу-2026.

Момент потрапив у пряму трансляцію "УПЛ ТБ". Про це повідомляє "Телеграф".

Шевченко говорив про розвиток дитячо-юнацького футболу в Україні та про новий турнір "Шкільний м’яч". Однак не зумів виразно вимовити нову назву змагань (раніше турнір називався "Шкіряний м’яч").

Це викликало бурю жартів у мережі. Проте деякі користувачі з розумінням поставилися до ситуації, адже "Шева", напевно, не розмовляє українською у родині та особистих розмовах. Інші користувачі вважають, що Андрій Миколайович за кілька років роботи в УАФ міг би підтянути свої знання рідної мови.

Зазначимо, у фіналі Кубка України київське "Динамо" обіграло "Чернігів" із рахунком 3:1.