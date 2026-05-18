Збірна України з футболу отримала нового тренера: що про нього відомо

Італієць став головним тренером Синьо-жовтих

У понеділок, 18 травня, італійський фахівець Андреа Мальдера офіційно очолив збірну України з футболу. Він замінив Сергія Реброва, який не зумів вивести Синьо-жовтих на чемпіонат світу-2026.

Що потрібно знати

Мальдера офіційно підписав контракт з УАФ

Італієць став першим іноземцем, який очолив збірну України

31 травня Синьо-жовті зіграють проти Польщі

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ). За інформацією джерела, Андреа працюватиме з командою 2 роки з опцією продовження договору.

Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ із подання Комітету національних збірних. Таким чином, вперше збірну України очолив іноземний тренер.

У день призначення Мальдері виповнилося 55 років. Протягом кар’єри він працював асистентом головного тренера у "Мілані" (Італія), "Брайтоні" (Англія) та "Марселі" (Франція). У 2016-2021 роках був асистентом Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України.

Мальдера відповідав за тактику у команді "Шеви"

Нагадаємо, під керівництвом Реброва наша команда не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації.