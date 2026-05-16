Футболіст відмовився від ЧС-2026: причина здивувала всю країну
Спортсмен вибрав клубну кар'єру
Нападник Луе Бен-Фархат із німецького "Карлсруе" (Друга Бундесліга Німеччини) не потрапив у заявку збірної Тунісу на чемпіонат світу з футболу-2026. Головний тренер команди Сабрі Ламуші хотів бачити гравця на Мундіалі.
Що потрібно знати
- Луе блискуче проявив себе у Другій Бундеслізі
- Ламуші хотів викликати гравця на Мундіаль
- Батько гравця відмовив тренеру, ЗМІ розкрили причину
Виявилося, що Луе знехтував викликом на ЧС-2026. Про це повідомляє foot-africa. Батько футболіста зателефонував Ламуші та повідомив, що його 19-річному синові рано грати на такому рівні.
Сьогодні вранці мені зателефонував батько Луе Бен-Фархата. Він сказав, що ще зарано його обирати, і відмовився. Я був у шоці. Я зателефонував Луе, він не відповів. Я передзвонив батькові, він теж не відповів. Це неповага. Справа закрита.
Пізніше у ЗМІ розповіли деталі відмови Бен-Фархата від гри на Мундіалі. Повідомляється, що люди, наближені до футболіста, побоюються, що Луе провалиться на ЧС-2026, після чого його трансфер до одного з клубів Бундесліги не відбудеться. Це рішення гравця розділило туніських уболівальників. Більшість не розуміє, як можна відмовитися від подібної честі та можливості, інші стали на захист юного форварда, відзначивши його чесність.
У сезоні 2025/26 Бен-Фархат оформив 6 голів у 19 матчах на клубному рівні. Також на його рахунку 2 асисти.
