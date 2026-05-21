Випускникам вже треба готуватися: чому Рада поспішає скасувати ДПА у 2027

Для випускників залишать обов'язковим НМТ для вступу

Державна підсумкова атестація (ДПА) 7 років не проводиться в Україні, і в Раді вже зареєстрували законопроєкт №15254 про скасування атестації у 2027 році. Це потрібно, щоб майбутні випускники заздалегідь розуміли, що їх очікує, розповів "Телеграфу" народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань освіти Сергій Бабак.

— Чому вже зараз вирішили скасувати ДПА 2027-го року, до якого ще рік?

— Є певні процедурні моменти в Верховній Раді, тому в найкращому разі будь-який законопроєкт, навіть якщо він зайде, буде всіма підтриманий і одразу проголосований за основу в цілому, пройде мінімум місяць до моменту його ухвалення. Якщо він у двох читаннях, то — це мінімум два місяці.

Ідея така, щоб влітку всі знали, що їх очікує на наступній вступній кампанії, щоб ми всіх попереджали не під Новий рік, а за рік. Оце основна ідея. І дуже добре насправді, що він поданий зараз. Тоді є шанс, що ми його влітку ухвалимо і 11-класники будуть розуміти, що їх чекатиме через рік.

Якщо ви подивитесь текст законопроєкту, там просто доданий 2027-й рік. Тобто це той самий законопроєкт, який ми приймаємо кожного року по специфіці наступної вступної кампанії. Ми цим законопроєктом делегуємо повноваження Міністерству освіти і науки, Кабінету Міністрів використовувати інструменти і розробити правила вступної кампанії, іноді не дотримуючись вимог Закону про вищу освіту, в якому чітко записано, що це відбувається у формі Зовнішнього незалежного оцінювання. І є ціла стаття, яка регламентує, як ЗНО повинно проходити.

Законопроєкт про ДПА

І через те, що ми не можемо після початку повномасштабного вторгнення провести ЗНО фізично, з очевидних безпекових і технічних причин, — ми проводимо замість нього Національний мультипредметний тест, але сам по собі НМТ в законодавстві не прописаний. Саме тому ми даємо повноваження Міністерству освіти і науки розробити механізм вступу наступного року без дотримання норм Закону про вищу освіту.

Тому, якщо дуже простими словами, це те саме, що ми приймаємо кожен рік. Наступна вступна кампанія не буде відрізнятися від цієї вступної кампанії. Так само буде відбуватися Національний мультипредметний тест. Нічого не міняється з точки зору обов'язкових дисциплін і вибіркових дисциплін.

Просто це технічний законопроєкт, яким нам треба дати правову підставу Міністерству освіти і науки, щоб воно почало розробляти правила прийому в заклади вищої освіти і фахової передвищої освіти на наступний рік.

Сергій Бабак

Вишам дається право провести вступну кампанію без дотримання вимог закону про ЗНО. І друге — це скасування Державної підсумкової атестації. Бо Державна підсумкова атестація, згідно з українським законодавством, повинна проводитись у формі ЗНО. Ми від цього і відходимо, тому що ця окрема норма існує.

— Хто, де, коли і як буде оцінювати знання учнів випускних класів у 2027-му році?

— Внутрішнє оцінювання пройде в школах. Учні матимуть звичайний набір дисциплін, який відповідає державному стандарту, те, що вони вчать, і ніяк інакше. А в разі, якщо вони захочуть вступити в заклад вищої освіти, — реєструються на Національний мультипредметний тест і складають НМТ. І на його основі вступають в університет.

А в Національний мультипредметний тест входить "Українська мова", "Математика", "Історія України" — це обов'язково і четвертий предмет на вибір: "Українська література", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія" та "Іноземна мова" (чотири на вибір). Залежить від вимог конкретного університету, що вони по тій чи іншій спеціальності вимагають. Для медицини — це хімія або біологія, для міжнародки — англійська мова і так далі.

Які предмети входять в НМТ

— Як будуть здійснювати прийом на навчання у заклади фахової передвищої освіти.

— Так само, як цього року.

— А у чому відмінність скасування ДПА на 2027 рік від тогорічних?

— Нічим не відрізняється.

Для довідки

Фактично в Україні написання ДПА скасовують з 2019 року. Починаючи з 2020 року, його скасовували через пандемію COVID-19, а згодом — через повномасштабне вторгнення. Замість ДПА та ЗНО для випускників 11-х класів діє Національний мультипредметний тест (НМТ).

Учні 4 та 9 класів також не пишуть ДПА чи інші схожі іспити. Школи можуть запроваджувати поточні, семестрові чи річні оцінювання, але в рамках навчального процесу. Вступна кампанія лише від одинадцятикласників вимагає здавати НМТ, випускники 9 класів вступають за визначеними коледжами вимогами. Здебільшого це внутрішні іспити, мотиваційні лист, іспити з фізичної підготовки тощо.

