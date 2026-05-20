Зірка "Шахтаря" зробив пропозицію доньці легенди футболу (фото)
Юний гравець Гірників кинув холостяцьке життя
Атакувальний півзахисник донецького "Шахтаря" Ізаке зробив пропозицію руки та серця дівчині на ім’я Белла. Вона сказала: "Так!"
Відповідні сторіс з’явилися на сторінці закоханих в Instagram. Ізаке провернув усе у ресторані, де вручив коханій букет квітів та обручку.
19-річний Ізаке став на коліно й одягнув обручку на палець Белли. Дівчина була на сьомому небі від щастя.
Цікаво, що Белла — дочка відомого бразильського футболіста Лео Моури. Він не зумів зробити велику кар’єру в Європі, проте став живою легендою у "Фламенго", викликався до збірної Бразилії. Лео грав позиції правого захисника.
Белла приїжджала до України, де стала свідком перемоги Ізаке у чемпіонаті України з футболу. Дівчина також підтримувала коханого та "Шахтар" у єврокубках.
Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками сезону 2025/26 дійшов до півфіналу Ліги конференцій, де програв "Крістал Пелас", поступився "Динамо" у 1/8 Кубка України та виграв золоті медалі УПЛ.