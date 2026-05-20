"Динамо" виграло Кубок України завдяки голам ветеранів (відео)

Біло-сині без проблем взяли титул

У середу, 20 травня, "Динамо" Київ зіграло у фіналі Кубка України з футболу-2026 проти "Чернігова" з Першої ліги. Вирішальна гра відбулася у Львові.

Що потрібно знати

Зустріч на "Арені Львів" завершилася з рахунком 3:1 на користь "Динамо". Про це повідомляє "Телеграф".

Кияни по-господарськи розпочали поєдинок, затиснувши суперника до воріт. Цей тиск приніс свої плоди. Спочатку гол Віталія Буяльського скасували через міліметровий офсайд. Проте на 34-й хвилині Віталій таки оформив взяття воріт, вдало зігравши на добиванні у чужому штрафному майданчику. Неймовірно, але "Чернігів" відразу зрівняв рахунок. Після подачі зі стандарту Анатолій Романченко головою переправив м’яч у сітку воріт. Попри підозру у пасивному офсайді, гол зарахували.

На початку другого тайму той самий Буяльський ударом з меж штрафного майданчика приніс "Динамо" перемогу. Кияни зменшили оберти, але цього все одно вистачило для ще одного взяття воріт. Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну, з близької дистанції вразив ворота команди з рідного міста.

Таким чином, кияни забезпечили собі потрапляння до 1-го відбіркового раунду Ліги Європи сезону 2026/27.

"Чернігів" – "Динамо" Київ — 1:3

Голи: Романченко, 34 – Буяльський, 26, 53, Ярмоленко, 71

"Чернігів": Татаренко – Картушов, Зенченко, Романченко, Галстян – Бибік, Шалфєєв, Шушко – Сердюк, Безбородько, Порохня.

"Динамо" Київ: Нещерет – Вівчаренко, Михавко, Біловар, Караваєв – Шапаренко, Бражко, Буяльський – Шола, Пономаренко, Волошин.

Повний відеоогляд матчу "Чернігів" — "Динамо" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Кубка України "Чернігів" здолав "Атлет" Київ (1:0), після чого пройшов "Кривбас" (3:0 — технічна перемога), "Лісове" (1:1, 4:3 по пенальті), "Фенікс" Маріуполь (0:0, 5: 4 по пенальті) та "Металіст-1925" (0:0, 6:5 по пенальті).

"Динамо", своєю чергою, вибило з турніру "Олександрію" (2:1), "Шахтар" (2:1), "Інгулець" (2:0) та "Буковину" (3:0).