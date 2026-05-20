"Чернігів" – "Динамо": онлайн-трансляція фіналу Кубка України (відео)

Український гранд зіграє за трофей із аутсайдером Першої ліги

У середу, 20 травня, "Чернігів" та "Динамо" Київ зіграють у фіналі Кубка України з футболу-2026. Вирішальна гра відбудеться у Львові.

Що потрібно знати

"Чернігів" та "Динамо" зіграють у Львові

У Біло-синіх 13 титулів

"Чернігів" бореться за виживання у Першій лізі

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Чернігів" — "Динамо" від YouTube-каналу "УПЛ ТБ". Початок гри о 18:00 за київським часом, студія розпочне свою роботу о 15:00.

"Чернігів" за кілька турів до закінчення Першої ліги (другий за силою футбольний дивізіон у країні — Ред.) знаходиться в зоні вильоту (перехідні матчі). У "Динамо" в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) справи кращі, Біло-сині борються за "бронзу", проте загалом столичний гранд провалив сезон. Кияни націлені на перемогу у Кубку України, адже таким чином вони потраплять до єврокубків. Через чемпіонат це зробити буде у рази важче. "Чернігів", своєю чергою, спробує створити історію.

Зустріч "Чернігів" — "Динамо" відбудеться на "Арені Львів". Букмекери абсолютно впевнені в успіху номінальних гостей. Додамо, що гру покажуть по ТБ.

Нагадаємо, на шляху до фіналу Кубка України "Чернігів" здолав "Атлет" Київ (1:0), після чого пройшов "Кривбас" (3:0 — технічна перемога), "Лісове" (1:1, 4:3 по пенальті), "Фенікс" Маріуполь (0:0, 5: 4 по пенальті) та "Металіст-1925" (0:0, 6:5 по пенальті). "Динамо", своєю чергою, вибило з турніру "Олександрію" (2:1), "Шахтар" (2:1), "Інгулець" (2:0) та "Буковину" (3:0).