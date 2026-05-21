Чому "АТБ" продає морозиво з величезними знижками: маркетолог розкрив хитру логіку

Величезні знижки на морозиво у мережі супермаркетів "АТБ" з’являються невипадково. Це win-win стратегія для теплих днів, від якої виграє і магазин, і покупець, і виробник.

Про це у коментарі "Телеграф " розповів експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук. За його словами, зниження цін на цю продукцію обумовлений одразу кількома причинами.

По-перше, це сезонний товар, який потребує промо.

"АТБ" не асоціюється з тим, що воно торгує морозивом. Відповідно, треба це нагадати", — пояснив Поліщук.

По-друге, морозиво – це трафікогенеруючий продукт.

"Коли магазин робить знижки на морозиво, люди приходять за морозивом. А оскільки це не маленький магазин, де ти зайшов, взяв морозиво і вийшов, ти все одно щось ще купуєш. Тобто магазин заробляє на чомусь іншому, якщо ти вже заходиш", — розповів експерт.

По-третє, знижки зазвичай не надаються виключно мережею, а узгоджуються з виробником, якому вигідно підсадити покупця на свій продукт.

"Тому тут win-win історія та win-win стратегія для виробника морозива та рітейлера, а для покупця чудова тема, бо почалося спекотне літо", — резюмував маркетолог.

