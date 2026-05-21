Мінус 400 гривень з однієї банки: у "Сільпо" обвалили ціни на популярну каву

У супермаркетах "Сільпо" почався мегарозпродаж популярної кави. Прямо зараз на його покупці можна зекономити сотні гривень.

Про це повідомляється на офіційному сайті мережі магазинів. Йдеться про розчинну каву Jacobs Gold Cronat. Зараз баночку (200 г) даного напою можна придбати лише за 299 гривень замість 719 (знижка 58%). Економія тільки на одному товарі становить понад 400 гривень.

Довідка: Cronat — це лінійка популярної розчинної кави від відомого бренду Jacobs. Марка позиціонує її, як каву з глибоким, гармонійним смаком, що розкривається завдяки ретельно відібраним кавовим зернам.

Чому продукти продають зі знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових поставок товару Залучення покупців Сезонні розпродажі

Крім того, акції іноді можуть бути застосовані до продуктів з терміном придатності, що наближається до кінця. Однак у більшості випадків знижки є продуманою стратегією магазинів для збільшення продажів.

