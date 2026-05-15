Син колишнього футболіста збірної України отримав виклик у команду Італії

В Італії помітили талант українського футболіста

Колишній відомий футболіст, а нині помічник головного тренера "Кривбасу" Валерій Федорчук похвалився здобутками свого сина. Юний гравець отримав виклик до збірної Італії

Про це Федорчук розповів в інтерв’ю Денису Бойку на однойменному YouTube-каналі. За словами Валерія, його старшого сина Клима викликали до збірної Італії з футболу (2012 рік народження).

Клим — старший. У нього до футболу зацікавленість із 4 років. Ось коли він взявся за м’яч, він його не відпускає досі. Старший – це, на мою думку, талант. Але ще є моменти, де треба йому працювати. Але це реально талант. В Італії дуже цінують його. Він зараз під великим прицілом. Валерій Федорчук

Зазначимо, Федорчук одружився з Оленою Кіндзерською, донькою експрезидента ФК "Львів" Юрія Кіндзерського. Пара виховує трьох дітей. Старші діти, Климентій та Марк, займаються футболом. Валерій зіграв 18 матчів за молодіжну збірну України, викликався і до головної команди країни, проте так і не зіграв за "Синьо-жовтих".

Олена Федорчук із дітьми

Валерій та Олена Федорчуки з молодшою дитиною

Нагадаємо, Федорчук прославився, виступаючи на позиції хавбека у "Дніпрі", "Кривбасі", "Карпатах", "Динамо", "Волині", "Вересі", "Маріуполі" та "Русі".

