Софія Ротару перервала мовчання і звернулася до українців (фото)

Артистка вперше за довгий час вийшла на зв'язок

Українська виконавиця Софія Ротару, яка зникла з радарів, вперше за довгий час з'явилася в Instagram, щоб привітати українців із національним святом, яке вся країна відзначає цього четверга.

У сторіс свого офіційного акаунту 78-річна артистка опублікувала фото, на якому позує в ошатній вишитій сорочці. "З Днем вишиванки!" — лаконічно підписала кадр виконавиця.

Попереднього разу Софія Михайлівна переривала мовчання в Instagram лише з нагоди дня народження своєї єдиної невістки Світлани. Тоді вона публічно адресувала їй теплі слова та поділилася рідкісною світлиною родички.

Де зараз перебуває Софія Ротару

Від початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару повністю відмовилася від концертної діяльності та обрала закритий, непублічний спосіб життя. Як раніше підтвердила її рідна сестра Ауріка Ротару, співачка перебуває в Україні. Вона постійно мешкає у своєму елітному триповерховому маєтку під Києвом — у селищі Конча-Заспа, де спокійно займається домашнім господарством, садом та городом.

Особняк Софія Ротару під Києвом

Відомо, що Софія Ротару мешкає не сама — за словами її сестри, разом із нею в особняку ніби то живе єдиний син Руслан Євдокименко. Навесні 2022 року він разом зі своїм сином Анатолієм Євдокименком намагався незаконно залишити країну. У липні з’явилася інформація, що онук співачки все ж виїхав за кордон, де нині продовжує творчу діяльність.