Шевченко опозорился в прямом эфире (видео)

Мнение в сети разделилось

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко с трудом выдал речь на украинском языке. Это произошло перед финалом Кубка Украины по футболу-2026.

Что нужно знать

Шевченко награждал победителей турнира "Шкільний м'яч"

В прямом эфире "Шева" не смог выговорить название соревнований

В сети момент вызвал неоднозначную реакцию

Момент попал в прямую трансляцию "УПЛ ТБ". Об этом сообщает "Телеграф".

Шевченко говорил о развитии детско-юношеского футбола в Украине и о новом турнире "Шкільний мяч". Однако не сумел внятно выговорить новое название соревнований (ранее турнир назывался "Шкіряний м'яч").

Это вызвало бурю шуток в сети. Тем не менее некоторые пользователи с пониманием отнеслись к ситуации, ведь "Шева" наверняка не разговаривает на украинском в семье и личных беседах. Другие пользователи считают, что Андрей Николаевич за несколько лет работы в УАФ мог бы подтянуть свои знания родного языка.

Отметим, в финале Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло "Чернигов" со счетом 3:1.