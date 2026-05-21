Шевченко опозорился в прямом эфире (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Мнение в сети разделилось
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко с трудом выдал речь на украинском языке. Это произошло перед финалом Кубка Украины по футболу-2026.
Что нужно знать
- Шевченко награждал победителей турнира "Шкільний м'яч"
- В прямом эфире "Шева" не смог выговорить название соревнований
- В сети момент вызвал неоднозначную реакцию
Момент попал в прямую трансляцию "УПЛ ТБ". Об этом сообщает "Телеграф".
Шевченко говорил о развитии детско-юношеского футбола в Украине и о новом турнире "Шкільний мяч". Однако не сумел внятно выговорить новое название соревнований (ранее турнир назывался "Шкіряний м'яч").
Переглянути в Threads
Это вызвало бурю шуток в сети. Тем не менее некоторые пользователи с пониманием отнеслись к ситуации, ведь "Шева" наверняка не разговаривает на украинском в семье и личных беседах. Другие пользователи считают, что Андрей Николаевич за несколько лет работы в УАФ мог бы подтянуть свои знания родного языка.
Отметим, в финале Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло "Чернигов" со счетом 3:1. На сайте "Телеграф" доступно полное видео матча.