"Іншого шляху немає". Що Буданов каже про мобілізацію, переговори та ядерні погрози Кремля

За словами керівника ОП, тих, хто чекає пом'якшення мобілізації чекає розчарування

Очільник Офісу президента Кирило Буданов переконаний, що війна в Україні може закінчитись перемогою Києва і дипломатичний шлях дасть свої результати. Втім, є питання, які він не може врегулювати, хто б цього не бажав.

Про це Буданов розповів в інтерв'ю The Times. "Телеграф" зібрав головні тези очільника ОП.

Головні заяви Буданова

Про переговори: "Я не зобов’язаний нікому довіряти, я маю досягти результату. Будь-які способи, форми та методи роботи є хорошими, якщо вони дають цей результат. Я не займаюся справами, в які не вірю… Я вірю в процес переговорів… [його] завершення та результат. Ми мали з ними [росіянами] справу багато років, тому, повірте, я знаю, як з ними розмовляти".

Про ядерні погрози Кремля: "Росія має можливість завдати ядерного удару в будь-який момент і на будь-якій відстані. Її ядерний потенціал дозволяє їй виконати таке завдання. Але це, перш за все, питання політичної волі. Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав".

Про прогрес у оборонно промисловому комплексі: "Україна перетворюється з чистого одержувача західної військової допомоги на експортера досвіду та технологій у сфері безпілотників, якими Київ готовий поділитися зі своїми партнерами. Ми розвиваємося набагато швидше, тому що перебуваємо у стані війни. У будь-якій військовій галузі, а також у сфері захисту інфраструктури та системних змін у функціонуванні держави під час війни, ми можемо поділитися цими знаннями".

Про мобілізацію та її зміни: "Набір добровольців не здатний покрити необхідну армії кількість людей. Це неможливо через економічні проблеми та неможливо тому, що після 12 з половиною років війни немає нічого, що мотивувало б таку кількість людей вступати до волонтерства. Ми ведемо найжахливішу повномасштабну, тотальну війну на даний момент. Війну, в якій беруть участь мільйонні групи. Іншого шляху немає. Інакше країна просто впаде".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Раді запропонували кілька варіантів реформи мобілізації та бронювання, аби покращити ситуацію.