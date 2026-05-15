Шампуні Schauma, порошки і Sensodyne в "АТБ" зі знижкою до 42%: що купити для дому цього тижня

Марина Іщенко
У відділі побутової хімії представлено 15 позицій. Фото Колаж "Телеграф"

Ці товари потрібні для кожного будинку

Мережа супермаркетів "АТБ" розпочала масштабний розпродаж товарів для дому та догляду.

Згідно з моніторингом цін, покупці можуть суттєво заощадити на засобах для прання, шампунях та предметах особистої гігієни. "Телеграф" розповість детальніше.

Догляд за волоссям

  • Шампунь Schauma Fresh it Up 400 мл75,90 грн замість 131,90 грн (знижка -42%).
  • Шампунь Schauma проти лупи 350 мл86,90 грн замість 150,90 грн (знижка -42%).
  • Шампунь Syoss 440 мл133,90 грн замість 212,90 грн (знижка -37%).

Засоби для прання

  • Гель для прання WASH&FREE Універсальний 2,1 кг90,50 грн замість 145,60 грн (знижка -37%).
  • Капсули WASH&FREE 19 шт158,00 грн замість 253,90 грн (знижка -37%).
  • Засіб для видалення плям Wells Natural 1 кг та вибілювач 1 кг — по 85,90 грн замість 137,90 грн (знижка -37%).
  • Гель для прання Satin natural balance для дитячих речей 3 кг104,00 грн замість 164,90 грн (знижка -36%).

Чистота в домі

  • Засіб Mr. Proper для підлоги 1,5 л160,00 грн замість 267,00 грн (знижка -40%).
  • GALAX das PowerClean (для ванної та для видалення жиру) — по 73,17 грн замість 110,20 грн (знижка -33%).
  • Порошок Savex 3 кг264,90 грн замість 378,90 грн (знижка -30%).

Засоби особистої гігієни

  • Зубна паста Sensodyne (у трьох варіантах) — діють знижки 38% (пропозиція актуальна до 19.05).
  • Бритва Gillette Venus Smooth Start290,70 грн замість 461,40 грн (знижка -36%).
  • Прокладки Libresse Classic щоденні 50 шт59,31 грн замість 90,90 грн (знижка -34%).
  • Туалетний папір Сніжна Панда 6 шт68,90 грн замість 119,90 грн (знижка -42%, діє до 19.05).
  • Гель для душу Axe 250 мл75,50 грн замість 125,90 грн (знижка -40%).

