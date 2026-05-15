Майже вдвічі дешевше за повсякденну страву: як діє новий лайфхак зі знижками від касирки "АТБ" (фото)

У мережі "АТБ" діє новий формат економії — купувати від кількох одиниць одного товару. Про такий спосіб розповіла касирка.

На своїй сторінці У Threads під ніком "galya_kasur_atb" вона показала приклад економії на крем-сирі "De Luxe". Одна штука (175 грамів) коштує 89,90 гривень, але якщо ж взяти від 3 до 6 штук, ціна зменшується до 57,90 гривень за кожну.

Подібна пропозиція діє і на інші продукти. Наприклад, спагеті Casa della pasta (400 г, "Своя лінія") коштують 41,90 гривень за упаковку без акції. Але якщо взяти від трьох штук, ціна знижується до 24,90 гривень за одну.

У підсумку три упаковки обходяться у 74,7 гривні замість 125,7 гривні, що дозволяє зекономити понад 50 гривень лише на одній покупці. Для тих, хто часто купує продукти про запас, така система може суттєво зменшити витрати.

Ціна на спагеті в "АТБ". Фото: скріншот з магазина

Але є обмеження

Попри те, що знижка дозволяє заощадити майже до 40% вартості, діють певні умови. Зокрема, зазвичай встановлюється ліміт на кількість товару в одному чеку — приблизно до 5-6 одиниць, щоб уникнути масових закупівель для перепродажу.

Крім того, ці акційні товари стоять на полиці тільки з синьо-помаранчевими цінниками з написом "Знижка при купівлі від 3-х". На інші продукти без таких маркувань акція не поширюється.

