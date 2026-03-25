Лукашенко сходив на хокей із новою фавориткою: хто вона (фото)

Диктатор посадив біля себе молоду дівчину та лікаря

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко засвітився на хокеї у компанії молодих дівчат. Він прийшов на хокейний матч, присвячений 35-річчю Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі.

Лукашенко засвітився на хокеї

Диктатор зайняв місце на трибуні та був оточений жінками

Олександр посадив поряд із собою нову "фаворитку"

Лукашенко сидів на трибунах серед жінок, а його старший син, голова НОК Білорусі Віктор Лукашенко зробив символічне вкидання. Про це повідомляє nashaniva.

Олександр Лукашенко у компанії нової фаворитки

Поруч із Лукашенком праворуч сиділа його особиста лікарка Світлана Канашенко, якій диктатор довірив свого шпіца Умку. Зліва від самопроголошеного президента знаходилася Валерія Морозова. Її вже прозвали у мережі новою фавориткою Лукашенка. Також в одному ряду з Лукашенком розташувалися сенатор Дмитро Басков та учасниця "Міс Білорусь-2016" Аліна Роскач, яка іноді з’являлася на публіці з Лукашенком.

Колишню фаворитку диктатора Владлену Зайцеву розташували нижче за Лукашенка поруч із його прессеркетаркою, Наталією Ейсмонт.

Хто така Валерія Морозова

Морозова — лікарка, яка працювала у міській поліклініці №2 Борисова. Уславилася тим, що у 2024 році перемогла на конкурсі краси у Борисові.

Валерія Морозова на конкурсі краси/Фото: nashaniva

2025 року Валерія брала участь у фінальному етапі обласного конкурсу "Молодий лідер Мінщини — 2025", де отримала диплом.

Валерія Морозова/Фото: Мінська правда

Валерія Морозова у фінальному етапі обласного конкурсу "Молодий лідер Мінщини — 2025"/Фото: nashaniva

Також Валерія засвітилася на зустрічі Борисівського райкому БРСМ із молодими спеціалістами, які нещодавно почали працювати в закладах охорони здоров’я району. До слова, 2026 року потрапити на прийом до лікарки Морозової не можна — на сайті борисівської поліклініки №2 взяти талон до неї неможливо.

В Інтернеті також є фото Валерії на ІІІ Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки. Дівчина тримає на колінах блокнот з офіційним білоруським орнаментом, на ньому видно папірець з написом "Службове".

Валерія Морозова на ІІІ Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки/Фото: nashaniva

Раніше "Телеграф" розповідав про Дмитра Лукашенка — середнього сина диктатора. Він причетний до воєнного злочину – незаконної депортації українських дітей з окупованих територій до Білорусі.