Лукашенко сходив на хокей із новою фавориткою: хто вона (фото)

Михайло Корнілов
Олександр Лукашенко та Валерія Морозова Новина оновлена 25 березня 2026, 17:48
Диктатор посадив біля себе молоду дівчину та лікаря

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко засвітився на хокеї у компанії молодих дівчат. Він прийшов на хокейний матч, присвячений 35-річчю Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі.

Лукашенко сидів на трибунах серед жінок, а його старший син, голова НОК Білорусі Віктор Лукашенко зробив символічне вкидання. Про це повідомляє nashaniva.

Олександр Лукашенко у компанії нової фаворитки

Поруч із Лукашенком праворуч сиділа його особиста лікарка Світлана Канашенко, якій диктатор довірив свого шпіца Умку. Зліва від самопроголошеного президента знаходилася Валерія Морозова. Її вже прозвали у мережі новою фавориткою Лукашенка. Також в одному ряду з Лукашенком розташувалися сенатор Дмитро Басков та учасниця "Міс Білорусь-2016" Аліна Роскач, яка іноді з’являлася на публіці з Лукашенком.

Колишню фаворитку диктатора Владлену Зайцеву розташували нижче за Лукашенка поруч із його прессеркетаркою, Наталією Ейсмонт.

Хто така Валерія Морозова

Морозова — лікарка, яка працювала у міській поліклініці №2 Борисова. Уславилася тим, що у 2024 році перемогла на конкурсі краси у Борисові.

Фото: nashaniva

2025 року Валерія брала участь у фінальному етапі обласного конкурсу "Молодий лідер Мінщини — 2025", де отримала диплом.

Фото: Мінська правда
Фото: nashaniva

Також Валерія засвітилася на зустрічі Борисівського райкому БРСМ із молодими спеціалістами, які нещодавно почали працювати в закладах охорони здоров’я району. До слова, 2026 року потрапити на прийом до лікарки Морозової не можна — на сайті борисівської поліклініки №2 взяти талон до неї неможливо.

В Інтернеті також є фото Валерії на ІІІ Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки. Дівчина тримає на колінах блокнот з офіційним білоруським орнаментом, на ньому видно папірець з написом "Службове".

Раніше "Телеграф" розповідав про Дмитра Лукашенка — середнього сина диктатора. Він причетний до воєнного злочину – незаконної депортації українських дітей з окупованих територій до Білорусі.

