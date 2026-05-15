Чи багато в Україні держзрадників: у СБУ дали детальну відповідь (документ)

У порівнянні з довоєнними часами таких злочинів стало значно більше

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну (24 лютого 2022 року) до 31 грудня 2025 року в Україні розслідувалося 3 937 проваджень за статтею 111 КК України (Державна зрада). За вчинення цього та подібних кримінальних правопорушень у розшуку перебуває понад сім тисяч осіб.

До "повномасштабки" зрадників було значно менше

Про це свідчить відповідь СБУ на запит "Телеграфа". Там додали, що згідно з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань у 2021 році розслідувалося 372 провадження за статтею 111 КК України, з яких до судів було скеровано 87 проваджень. Судами були прийняті рішення у 26 провадженнях.

Скільки проваджень за державну зраду зафіксовано з початку великої війни

З початку повномасштабної війни кількість таких злочинів суттєво зросла. Всього станом на кінець 2025 року слідчі СБУ здійснювали досудове розслідування у 3 937 кримінальних провадженнях за статтею 111 КК України (Державна зрада). До суду скерували 2 463 справи. Судами прийнято рішення у 973 провадженнях.

Відповідь СБУ на запит "Телеграфа"

Скільки проваджень за колабораційну діяльність

У березні 2022 року Кримінальний кодекс України було доповнено статтею 111-1 "Колабораційна діяльність". З того моменту за цією статтею СБУ здійснювала розслідування у 8 903 кримінальних провадженнях. До суду було скеровано 5 911 кримінальних проваджень.

Скільки проваджень за пособництво державі-агресору

У квітні 2022 року законом № 2198-IX було запроваджено статтю було затверджено 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). За даними СБУ, з моменту запровадження цієї статті до кінця 2025 року СБУ розслідувало за нею 1 547 кримінальних проваджень. До суду скеровано 555 справ, суди ухвалили рішення у 160 провадженнях.

