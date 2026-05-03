Российскую теннисистку травят соотечественники: вышла на матч с украинкой в сине-желтом наряде (фото)

Россиянка появилась на корте в цветах украинского флага

Первая ракетка РФ, "нейтральная" Мирра Андреева (№8 WTA) после поражения от украинки Марты Костюк (№23 WTA) подверглась жесткой критике на родине. Россияне оскорбляют соотечественницу даже за наряд, в котором она появилась на церемонии награждения.

Что нужно знать

Костюк и Андреева сыграли принципиальный матч за титул

Марта выиграла свой самый большой трофей в карьере

Андреева появилась на корте в желтом платье и синей куртке

Российские пользователи критикуют 19-летнюю Андрееву за слезы после неудачи в финале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде Испания, а также за сине-желтый наряд теннисистки. Об этом сообщает "Телеграф".

Марта разбила Андрееву в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Сразу после поражения Мирра начала плакать. Во время церемонии награждения россиянка надела синюю куртку на желтое платье, что вызвало истерику у некоторых россиян. Один из пользователей назвал Андрееву "дурой", ведь она пришла на игру с украинкой "в цветах украинского флага".

Добавим, что россияне настолько озлобились на Андрееву, что за Мирру публично заступился Саша Баин, тренер российской теннисистки Дианы Шнайдер, с которой Андреева играет в паре.

Все, кто поливают грязью Мирру, 19-летнюю девочку, за слезы после поражений в финалах, явно никогда не посвящали всю жизнь одному делу. Никогда не занимались соревновательным спортом и просто не понимают, что значит выложиться на все сто, и все равно проиграть. Саша Баин

Напомним, Костюк сотворила историю в Мадриде, став первой украинкой в истории, которая в одном сезоне дошла до финалов на турнирах WTA всех категорий. Напомним, что в январе украинка стала призером на соревнованиях WTA 500 в Брисбене, а в апреле она выиграла титул WTA 250 в Руане.