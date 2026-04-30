Чи можна отримати подвійну знижку у "АТБ"? Як працюють нові цінники у супермаркеті

Усього буває три види знижок

Мережа супермаркетів "АТБ" модернізувала свою систему лояльності. Тепер у певних випадках покупець може сумувати акції та економити ще більше.

"Телеграф" розповідає про те, як тепер працюють знижки в "АТБ". Нині на полицях можна зустріти спеціальні помаранчеві цінники, де зазначено: "Під час сканування застосунку АТБ на касі". Тобто додаткова знижка на товар. При цьому старі знижки та бонуси нікуди не поділися.

Відповідно, в українців постає питання — чи сумуються всі акції між собою. За словами користувачки Threads під ніком revizor_supermarketiv, така можливість дійсно є, а детальніше про це можна дізнатися на ресурсах мережі "АТБ".

Проаналізувавши пояснення від "АТБ", можна дійти висновку, що насправді можливість об’єднання знижок (наприклад, додаток+ексклюзивна знижка) існує, проте це залежить від конкретної пропозиції. Але зазвичай при оплаті застосовується тільки одна найвигідніша для клієнта пропозиція.

Які бувають знижки в "АТБ":

10% на товари зі спеццінником "При скануванні у додатку";

5% при оплаті карткою "АТБ" на неакційні товари, які позначені спеціальним цінником;

Ексклюзивні знижки у супермаркетах, які оновлюються регулярно.

Що передувало

Компанія "АТБ" вирішила модернізувати свою систему лояльності, перейшовши від простих банківських карток до більш складної системи з використанням власного мобільного додатку. Головна ідея полягала в тому, щоб надати покупцям можливість отримати додаткову знижку (понад звичайну акційну ціну), просто відсканувавши QR-код на касі.

На полицях з’явилися цінники з кількома цифрами: повна вартість, ціна зі звичайною знижкою та найнижча ціна — при скануванні програми.

Покупцеві потрібно завантажити офіційний додаток "АТБ-Маркет", знайти розділ "Лояльність" та пред’явити QR-код касира перед розрахунком.

