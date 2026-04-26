"Тупі футболісти": Кулеба раптово пройшовся по збірній України (відео)

Ексдипломат розкритикував футболістів Синьо-жовтих

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера національної команди з футболу. Ексчиновник звинувачує не лише Реброва у провалі Синьо-жовтих у відборі на ЧС-2026.

Відповідний коментар Кулеба дав на своєму каналі в YouTube. Він вважає, що проблема збірної у "корупційній системі національного футболу". Крім того, Дмитро назвав футболістів "тупими" та зазначив, що варто було звільнити й гравців, і тренера.

Звільнити всіх футболістів зі збірної України не можна, тож звільняють головного тренера. Я не знімаю з Реброва відповідальності за результат – він як тренер, безумовно, її несе. Але ми повинні розуміти, що на полі бігав не Ребров. Якщо 11 футболістам у розквіті сил потрібно було додатково пояснювати важливість цієї гри, чи розповідати, як працювати з м’ячем, бо вони самі тупі й цього не усвідомлюють… Тобто я до того, що закони життя такі: тренера можна звільнити, а команду – ні. Хоча, за великим рахунком, варто звільнити й тренера, і команду. Дмитро Кулеба

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Реброва не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації. Наступні матчі Синьо-жовті, ймовірно, проведуть у міжнародне вікно перед стартом чемпіонату світу. Очікується, що до цього наша команда отримає нового головного тренера.