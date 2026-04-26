"Динамо" та "Кривбас" зіграли найрезультативніший матч в історії України (відео)

Команди влаштували справжнє свято футболу

У неділю, 26 квітня, київське "Динамо" провело гостьовий поєдинок 25-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ) проти "Кривбасу". Зустріч відбулася у Кривому Розі.

Що потрібно знати

Мендоза забив 4 голи за тайм

"Динамо" програло першу половину з рахунком 1:4

У другому таймі Біло-сині зробили камбек та вирвали перемогу

Поєдинок, що проходив на стадіоні "Гірник", завершився з рахунком 6:5 на користь "Динамо". Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм подарував уболівальникам справжнє шоу. Біло-сині з перших секунд почали атакувати, до того ж досить гостро, проте рахунок у грі відкрили саме господарі. Глейкер Мендоза наважився на дальній удар і м’яч після помилки Нещерета влетів у ворота. Вже в наступній атаці кияни зрівняли рахунок зусиллями Матвія Пономаренка, який скористався помилкою воротаря "Кривбасу" Кемкіна після розіграшу вільного удару. До кінця першого тайму Мендоза, користуючись помилками суперників, забив ще три голи, ставши першим автором покеру у ворота "Динамо" часів Незалежності України.

На початку другого тайму кияни зуміли забити – після розіграшу стандарту відзначився Тарас Михавко. На 64-й хвилині "динамівець" Назар Волошин замкнув простріл партнера та скоротив відставання у рахунку до мінімуму. Ще через 5 хвилин Віталій Буяльський зрівняв рахунок у грі. Неймовірно, але господарі не посипалися, а забили ще — взяття воріт на рахунку Максима Задераки. Ще за кілька хвилин Андрій Ярмоленко знову зрівняв рахунок. Під завісу зустрічі "Ярмола" забив гол п’ятою, принісши "Динамо" перемогу. 11 м’ячів у матчі — це рекорд за кількістю голів в одному поєдинку чемпіонату України.

Нагадаємо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію 2025/26, не зумівши вийти у плей-офф Ліги конференцій. У чемпіонаті України кияни змагаються за медалі, проте нав’язати боротьбу за "золото", ймовірно, не зможуть. Кубок України – єдиний трофей, на який претендують Біло-Сині у поточній кампанії.