Всі у батька-боксера? Дружина Усика показала підрослих синів на нових фото

Хлопці вже досягли вражаючих результатів у спорті

Катерина Усик, дружина легендарного українського чемпіона Олександра Усика, порадувала підписників у Instagram свіжими кадрами своєї родини.

У сторіс з’явилися нові фотографії підрослих синів зіркової пари — Кирила та Михайла, які, як і їхній знаменитий батько, вирішили пов’язати своє життя зі спортом. Проте замість боксерського рингу хлопчики вибрали татами, серйозно захопившись дзюдо.

Як зараз виглядають сини Усика

На сьогодні 13-річний Кирило та 11-річний Михайло тренуються в Іспанії у школі відомого українського самбіста та дзюдоїста Івана Васильчука. Під керівництвом чемпіона світу та переможця Всесвітніх ігор єдиноборств хлопці вже досягли перших значних висот, поповнивши сімейну скарбничку золотими медалями різних змагань.

Катерина із сином Кирилом

З сином Михайлом

Особливо відзначився Кирило, який наприкінці 2025 року виборов срібну нагороду на Кубку Іспанії, після чого заговорили про те, що на юного атлета вже чекають у національній збірній України. Михайло також не відстає від брата та регулярно демонструє волю до перемоги, стаючи тріумфатором турнірів.

Михайло та Кирило Усики

Нагадаємо, що Катерина та Олександр Усики одружені з 2009 року і є однією з найміцніших пар в українському спорті. За цей час вони стали багатодітними батьками і зараз виховують чотирьох дітей. Крім синів-спортсменів, у сім’ї підростає старша дочка Єлизавета, яка народилася у 2010 році, та найменша Марія, яка з’явилася на світ у 2024 році.

Єлизавета Усик

Катерина Усик із маленькою донькою Марією

У березні Катерина показала рідкісні фото із чоловіком. На одному з них Олександр позує у рожевому костюмі.