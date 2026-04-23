Мобілізація близька до провалу: "Тайра" вказала на головні помилки та закликала до реформ

Військовослужбовиця розповіла, чому українці бояться ТЦК

Мобілізацію в Україні майже провалено і з цим треба щось робити, необхідна реформа. Зі зловживаннями співробітників Територіальних центрів комплектування (ТЦК) вже розбирається Служба безпеки України (СБУ). Кожен випадок самовільного залишення частини (СЗЧ) має розбиратися окремо.

Таку думку висловила українська військовослужбовиця, парамедикиня, волонтерка та доброволиця Юлія Паєвська на псевдо "Тайра" в коментарі "Телеграфу".

"Де ми звернули не туди? Думаю, ми в популяризації десь програли. Просто людей треба інформувати, як це відбувається, бо всі впевнені, що їх ТЦК прийме та одразу їх всіх кинуть на фронт. Геть не так", – сказала вона.

За словами військовослужбовиці, є негативні приклади діяльності ТЦК і з цим безперечно треба щось робити. Плюсом є те, що СБУ взялась за цю тему, сказала "Тайра" та додала: "Я впевнена, що вони впораються".

Вона зазначила, що у державників великий обсяг роботи та багато складних питань, і це дуже важко. А щодо мобілізації – цей трек вони якщо не провалили остаточно, то десь дуже "близько до провалу".

"З цим треба робити щось. Безперечно, треба реформувати. Маю надію, що новий міністр (очільник Міністерства оборони Михайло Федоров – ред.) впорається", – сказала парамедикиня.

Щодо боротьби з ухилянтами та великою кількістю СЗЧ, вона пояснила, що все має бути за законом. Кожна справа має окремо розбиратися, з'ясовуватися, наскільки порушений закон. На її думку, можливо, там немає провини.

"Бо на місцях бувають неправомірні дії, наприклад, командирів. У мене досвід гарний від 12 років війни, але я знаю, що є проблеми на місцях. Це людський фактор. Думаю, що кожен випадок мусить розглядатися окремо", – сказала Паєвська.

Водночас вона погодилася з тим, що самовільне залишення частини – це злочин. А норми закону мають бути або переглянуті, або усі мусять дотримуватись тих, що є.

Раніше голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки і оборони Давид Арахамія заявив, що в Україні готують реформу мобілізації. Очікується, що Міноборони представить свої пропозиції протягом місяця.