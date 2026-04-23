Дешевше на 2 тис грн: у "Сільпо" розпродають елітні паски за "копійки"

Знайти делікатес можна не у кожному магазині

Великодні свята минули, а сезон "полювання" на знижки лише розпочався. У мережі обговорюють небачений обвал цін на елітні паски "Спельта" від Pie Spot.

Користувачка мережі Наталія Вишнівська оприлюднила фото у Тредс з супермаркету "Сільпо". Паска, що коштувала 2299 грн, тепер продається лише за 199 грн.

Де шукати "солодку" акцію

За словами авторки допису, такий атракціон щедрості був помічений у магазині "Сільпо", що розташований у селі Стоянка (Київська область).

Фото - Наталія Вишнівська

Фото - Наталія Вишнівська

Станом на зараз на офіційному сайті мережі "Сільпо" така ціна не зафіксована. Це може означати, що знижка діє точково — у конкретних магазинах, де залишилися надлишки продукції, термін придатності якої добігає кінця.

Що пишуть українці

Реакція мережі на такий радикальний цінопад виявилася неоднозначною та спровокувала активні суперечки серед споживачів.

Обговорюючи смакові якості продукту, покупці зазначають, що паска зберігає гідний стан, хоча вже не має первісної пухкості. Дехто з тих, хто вже встиг скуштувати виріб, радить скористатися мікрохвильовою піччю для відновлення текстури, запевняючи, що навіть після свят випічка залишається смачною.

Водночас у коментарях розгорнулася дискусія щодо реальної вартості преміального продукту. Чимало людей висловлюють скепсис стосовно того, що навіть акційна ціна у 199 гривень є збитковою для ритейлера. На думку учасників обговорення, у цю суму все одно закладені витрати на закупівлю інгредієнтів, логістику та оплату праці персоналу.

Найбільш популярною теорією серед користувачів стала модель "надприбутку". Дописувачі припускають, що завдяки високій початковій ціні понад дві тисячі гривень мережа змогла повністю перекрити собівартість усієї партії ще в піковий період продажів. За такою логікою, реалізація залишків за безцінь є для магазину лише додатковим заробітком, оскільки основний дохід уже був отриманий від тих, хто купував паски до свята. Крім того, сама цифра у 2300 гривень за кілограм випічки викликає у багатьох користувачів відвертий шок та іронію.

