Усик засвітив на руці унікальний "жіночий" годинник (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Все заради стильного образу
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) володіє стильним хронометром із сімейства Rolex Daytona. Ця модель засвітилася у відомому серіалі про мафію — "Клан Сопрано"
Що потрібно знати
- Усик має в колекції вінтажний кольоровий Rolex
- Цей хронометр засвітився у культовому серіалі
- Вартість годинника вражає
Блогер cats_and_watches у Threads виділив саме цей аксесуар з усіх, що носив чемпіон. Річ у тім, що Rolex Daytona Beach Pink 116 519 дуже сильно контрастує на тлі інших годинників українського боксера.
Особливістю Rolex Daytona Beach Pink 116519 є рожевий перламутровий циферблат. На одному з фото Усик засвітився в рожевому костюмі, і цей аксесуар ідеально підходив до образу боксера. До речі, вартість Rolex Daytona Beach Pink 116519 складає близько 55 тисяч євро (близько 2,8 млн грн).
По-моєму, це чи не єдиний годинник Усика, який не про дорого-багато, а виглядає дійсно цікаво.
Додамо, ця модель вийшла у 2000 році разом із трьома іншими кольоровими Daytona.
У серіалі "Клан Сопрано" цей годинник носила Медоу Сопрано — дочка головного героя кінострічки, Тоні Сопрано.
Нагадаємо, зараз Усик веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Цей бій відбудеться у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.