Протеже Усика нокаутував суперника у першому раунді (відео)

Український напівтяж продовжив свою серію перемог

У суботу, 21 березня, відбувся головний бій на вечорі боксу в Equides Club під Києвом. На рингу зійшлися українець Даніель Лапін (13-0, 5 КО) та Крістапс Булмейстарс (14-5, 5 КО) з Латвії.

Що потрібно знати

Лапін швидко розібрався із суперником

Даніель захистив другорядні чемпіонські титули

Лапін довгий час тренується з Усиком і хоче повторити шлях чемпіона

28-річний Лапін за пів раунду достроково переміг 33-річного суперника. Про це повідомляє "Телеграф".

Після першої серії ударів від Даніеля стало зрозуміло, що довго бій не триватиме. На початку другої хвилини латвієць пропустив болісний удар по корпусу, після чого він став на коліно. Рефері почав відлік, а Крістапс і не думав підійматися. У результаті суддя зафіксував перемогу Лапіна технічним нокаутом.

Таким чином, непереможний Лапін захистив титули IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі (до 79,378 кг), довівши свій рекорд до 13 перемог. Після поєдинку він заявив, що хоче повторити шлях Усика та стати абсолютним чемпіоном світу. До речі, Даніель довгий час працює разом з Олександром, напівтяж часто виступав в андеркарді боїв "Кота".

Нагадаємо, в андеркарді шоу в Equides Club Олександр Хижняк розпочав свій шлях у профі. "Полтавський танк" також у першому раунді нокаутував суперника.