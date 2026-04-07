Помер легендарний тренер Мірча Луческу

Знаменитий футболіст та тренер помер у лікарні

У вівторок, 7 квітня, перестало битися серце відомого футбольного тренера Мірчі Луческу. Фахівець із кінця березня 2026 року перебував у лікарні.

Що потрібно знати

Луческу наприкінці березня потрапив до лікарні через проблеми із серцем

У медичній установі він переніс інфаркт

Містер залишив величезний слід в українському футболі

Про це повідомляє flashscore. Напередодні Мірча у віці 80 років і 7 місяців став найвіковішим тренером в історії національних збірних.

Луческу добре знайомий українським уболівальникам по роботі у "Шахтарі" та "Динамо". Містер очолював донецький "Шахтар" протягом 13 сезонів, встановивши рекорд Гірників за тривалістю перебування на посаді тренера та кількістю матчів (573). За цей час "Шахтар" виграв 22 трофеї, у тому числі і Кубок УЄФА у 2009 році. Крім того, Мірча був головним тренером київського "Динамо" у 2020-2023 роках. На рахунку Луческу дев’ять титулів у чемпіонаті України, сім перемог у Кубку України та вісім – у Суперкубку.

Крім того, Луческу був відомим футболістом. Усю кар’єру гравця він провів у Румунії, виступаючи за "Динамо" (Бухарест), "Спортул" та "Корвінул". Він грав на позиції нападника.

Нагадаємо, у неділю, 29 березня, 80-річного Луческу було госпіталізовано під час тренування збірної Румунії. Йому було встановлено дефібрилятор, а на п’ятницю, 3 квітня, планувалася виписка тренера. Лікар заборонив Мірчі залишати лікарню, що врятувало іменитому тренеру життя — він переніс серцевий напад у медичній установі, а не вдома. 5 квітня стан Містера погіршився, його перевели до палати інтенсивної терапії.

Сім’я встигла попрощатися із Луческу. У лікарні була помічена його дружина Неллі, а син Резван, головний тренер грецького ПАОКу, прилетів до Бухаресту на приватному літаку.