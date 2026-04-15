Наследство Луческу: сколько Мистер заработал за жизнь

Именитый футбольный специалист занимался любимым делом до последнего

Румынский футболист и тренер Мирча Луческу был успешен не только в футболе. Он реализовался и в качестве инвестора.

Что нужно знать

Луческу умер в Университетской больнице Бухареста

Тренера похоронили в семейном склепе на кладбище Беллу

Мистер заработал за жизнь огромное состояние

Мистер приумножил заработанные на футболе деньги, оставив своей семье десятки миллионов евро. Об этом сообщает "Телеграф".

На 2021 год Луческу входил в список богатейших людей Румынии, занимая в нем место в третьей сотне. Капитал Мистера местные СМИ оценивали в 35-37 млн евро. Последняя высокооплачиваемая работа Мирчи была в Украине, где он тренировал киевское "Динамо", зарабатывая около 1,2 млн евро за сезон. В сборной Румынии, которую он тренировал вплоть до госпитализации, один из самых титулованных тренеров мира получал около 20 тысяч евро в месяц.

Луческу был не только гениальным стратегом на поле, но и прагматичным инвестором. Он начинал свою бизнес-империю с продажи обуви, после чего переключился на виноделие. Однако наибольшую прибыль в размере около 7 млн евро он получил в качестве инвестора недвижимости.

Наследники Луческу

У Мистера осталась жена Нелли, сын Рэзван и внуки Марилу и Матей. Примечательно, что Рэзван пошел по стопам отца, став футболистом и тренером, однако внуки Мистера далеки от футбола. Футбольные надежды семьи Луческу возлагаются на Лучио, правнуке Мирчи, который играет в футбольной школе румынского "Рапида".

Вдова Мирчи Луческу Нелли с сыном Рэзваном/Фото: Getty Images

Напомним, в воскресенье, 29 марта 2026 года, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка наставника. Врач запретил Мирче покидать больницу, что в тот день спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии. 7 апреля сердце Луческу перестало биться.

Семья успела попрощаться с Луческу. В больнице была замечена его жена Нелли, а Рэзван прилетел в Бухарест из Греции на частном самолете.