Наследство Луческу: сколько Мистер заработал за жизнь
Именитый футбольный специалист занимался любимым делом до последнего
Румынский футболист и тренер Мирча Луческу был успешен не только в футболе. Он реализовался и в качестве инвестора.
Что нужно знать
- Луческу умер в Университетской больнице Бухареста
- Тренера похоронили в семейном склепе на кладбище Беллу
- Мистер заработал за жизнь огромное состояние
Мистер приумножил заработанные на футболе деньги, оставив своей семье десятки миллионов евро. Об этом сообщает "Телеграф".
На 2021 год Луческу входил в список богатейших людей Румынии, занимая в нем место в третьей сотне. Капитал Мистера местные СМИ оценивали в 35-37 млн евро. Последняя высокооплачиваемая работа Мирчи была в Украине, где он тренировал киевское "Динамо", зарабатывая около 1,2 млн евро за сезон. В сборной Румынии, которую он тренировал вплоть до госпитализации, один из самых титулованных тренеров мира получал около 20 тысяч евро в месяц.
Луческу был не только гениальным стратегом на поле, но и прагматичным инвестором. Он начинал свою бизнес-империю с продажи обуви, после чего переключился на виноделие. Однако наибольшую прибыль в размере около 7 млн евро он получил в качестве инвестора недвижимости.
Наследники Луческу
У Мистера осталась жена Нелли, сын Рэзван и внуки Марилу и Матей. Примечательно, что Рэзван пошел по стопам отца, став футболистом и тренером, однако внуки Мистера далеки от футбола. Футбольные надежды семьи Луческу возлагаются на Лучио, правнуке Мирчи, который играет в футбольной школе румынского "Рапида".
Напомним, в воскресенье, 29 марта 2026 года, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка наставника. Врач запретил Мирче покидать больницу, что в тот день спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии. 7 апреля сердце Луческу перестало биться.
Семья успела попрощаться с Луческу. В больнице была замечена его жена Нелли, а Рэзван прилетел в Бухарест из Греции на частном самолете.