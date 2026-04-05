Луческу перебуває у комі: родина тренера прибула до лікарні
За життя іменитого футбольного фахівця борються лікарі
Колишній головний тренер збірної Румунії, "Шахтаря" та "Динамо" (Київ) Мірча Луческу перебуває у комі. Його стан погіршився після перенесеного 3 квітня серцевого нападу.
Про це у неділю, 5 квітня, повідомляє fanatik. За інформацією джерела, стан колишнього тренера дуже важкий.
У ніч із суботи на неділю його перевели у відділення інтенсивної терапії через погіршення стану здоров’я. Лікарі Університетської лікарні Бухареста докладають відчайдушних зусиль, щоб урятувати життя Містера.
За інформацією as.ro, у суботу ввечері у Луческу знову виникли сильні серцеві аритмії, які були негайно куповані бригадою швидкої допомоги кардіологічного відділення. У неділю аритмія посилилася та перестала піддаватися лікуванню. Стан пацієнта погіршився, його перевели у відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
Повідомляється, що до медичного закладу прибули дружина Луческу Неллі та онука Марілу.
Нагадаємо, у неділю, 29 березня, 80-річного Луческу госпіталізували під час тренування збірної Румунії. Йому було встановлено дефібрилятор, а на п’ятницю, 3 квітня, планувалася виписка тренера. Лікар заборонив Мірчі залишати лікарню, що врятувало іменитому тренеру життя — він переніс серцевий напад у медичній установі, а не вдома. Зазначимо, відразу після госпіталізації Містера Румунська футбольна федерація оголосила, що Луческу більше не є головним тренером збірної Румунії, йому знайдуть адміністративну посаду у збірній.
Українським футбольним уболівальникам Луческу добре знайомий по роботі з "Шахтарем" та "Динамо". До речі, Мірча приклав руку до переходу Владислава Бленуце до складу Біло-Синіх. Трансфер виявився скандальним.