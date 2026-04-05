Залишила лікарню у сльозах: як виглядає дружина Луческу Неллі

Стан містера погіршився

У неділю, 5 квітня, Неллі Луческу, дружина відомого футбольного тренера Мірчі Луческу, відвідала Університетську лікарню Бухареста (Румунія). Там її чоловік перебуває у тяжкому стані після перенесеного серцевого нападу.

Румунське видання fanatik.ro повідомляє, що Неллі залишила медичний заклад у сльозах. Пара понад 60 років разом, повідомляє "Телеграф".

Мірча та Неллі познайомилися у студентській їдальні Бухарестського університету. Тоді він грав за молодіжну команду, а вона навчалася на історичному факультеті. Неллі займалася домашнім затишком, доки її чоловік будував кар’єру у футболі. Вона була з ним у всіх країнах, де він працював. Неллі веде непублічне життя.

Нагадаємо, у неділю, 29 березня, 80-річного Луческу було госпіталізовано під час тренування збірної Румунії. Йому було встановлено дефібрилятор, а на п’ятницю, 3 квітня, планувався випис тренера. Лікар заборонив Мірчі залишати лікарню, що врятувало іменитому тренеру життя — він переніс серцевий напад у медичній установі, а не вдома. 5 квітня стан Містера погіршився, його перевели до палати інтенсивної терапії. Повідомлялося, що він перебуває у стані штучної коми.

Зазначимо, відразу після госпіталізації Містера Румунська футбольна федерація оголосила, що Луческу більше не є головним тренером збірної Румунії, йому запропоноували адміністративну посаду у збірній.

Українським футбольним уболівальникам Луческу добре знайомий по роботі з "Шахтарем" та "Динамо" Київ. До речі, Мірча приклав руку до переходу Владислава Бленуце до складу Біло-Синіх. Трансфер виявився скандальним.