Родом з України: як виглядає вдова Луческу Неллі (фото)

Пара була разом понад 60 років

Не стало великого румунського тренера та футболіста Мірчі Луческу. Його дружина Неллі родом із сучасної території України.

Що потрібно знати

Луческу помер у Бухаресті

У Мірчі залишилася дружина та син

Вдова Містера має українське коріння

Неллі Луческу (у дівоцтві Олена Страчан) має українське коріння. Її мама та бабуся були родом із Білгород-Дністровського (Одеська область), повідомляє "Телеграф".

Мірча і Неллі познайомилися в студентській їдальні Бухарестського університету, а їхня історія кохання почалася після того, як Мірча випадково опинився з дівчиною в трамваї. Молодий футболіст молодіжної команди раптово вирішив допомогти студентці історичного факультету донести валізу.

У 1967 році Мірча та Неллі одружилися. У лютому 1969 року у них народився син Резван, який також пов’язав своє життя із футболом. Неллі займалася домашнім затишком, доки її чоловік будував кар’єру у футболі. Вона була з ним у всіх країнах, де він працював.

Як виглядає Неллі Луческу

Нагадаємо, у неділю, 29 березня, 80-річного Луческу було госпіталізовано під час тренування збірної Румунії. Йому було встановлено дефібрилятор, а на п’ятницю, 3 квітня, планувався виписка наставника. Лікар заборонив Мірчі залишати лікарню, що того дня врятувало іменитому тренеру життя — він переніс серцевий напад у медичній установі, а не вдома. 5 квітня стан Містера погіршився, його перевели до палати інтенсивної терапії. 7 квітня серце Луческу перестало битися.

Сім’я встигла попрощатися із Луческу. У лікарні була помічена його дружина Неллі, а син Резван прилетів до Бухаресту на приватному літаку.