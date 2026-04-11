Дно пробите: "Динамо" "вшанувало" пам’ять Луческу поразкою (відео)

Кияни провели акцію на честь великого тренера, проте гра обернулася для них провалом

У суботу, 11 квітня, "Металіст 1925" приймав "Динамо" Київ у Житомирі. Напередодні в Бухаресті поховали колишнього тренера Біло-синіх Мірчу Луческу.

Кияни та харків’яни вшанували пам’ять Містера, вийшовши на матч у футболках із зображенням Луческу. А ось грою "динамівці", на жаль, не порадували, повідомляє "Телеграф".

Перемогу "Металісту 1925" приніс точний удар Дениса Антюха на 78-й хвилині гри. Кияни невдало зіграли в обороні після закидання у штрафний майданчик, а після серії відскоків Антюх із близької дистанції вразив ворота Нещерета.

У мережі розкритикували "Динамо" за другу поразку поспіль. Користувачі масово критикують беззубу гру Біло-Синіх в атаці.

Цей результат залишив киян на 4-й позиції в УПЛ (41 очко). Відставання від лідера (ЛНЗ) складає 9 балів, щоправда, у черкаського клубу є гра в запасі. "Металіст 1925" (38 очок) — п’ятий.

Нагадаємо, "Динамо" йде четвертим в Українській прем’єр-лізі. У Кубку України Біло-Сині зіграють у півфіналі з "Буковиною" (22 квітня), а з єврокубків кияни вилетіли після основного етапу, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій.