Ф’юрі — Махмудов: онлайн-трансляція боїв андеркарда (відео)

Пряма трансляція розігрівальних боїв шоу Ф’юрі — Махмудов

У суботу, 11 квітня, у Лондоні (Велика Британія) пройде масштабне шоу боксу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) — Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію вечора боксу Ф’юрі — Махмудов.

Відразу 6 поєдинків шоу Фьюрі — Махмудов будуть доступні для безкоштовного перегляду на YouTube-каналі The Ring. Початок "прелімів" о 17:00 за київським часом. Основні бої карда стартують о 21:00, а головний поєдинок — після опівночі.

Поєдинки раннього андеркарда шоу Ф’юрі — Махмудов

Зімон Цахенхубер (28-0, 17 KO) — Павло Август (17-0, 7 КО)

Майкі Теллон (12-0, 2 КО) — Леандро Хосе Бланк (8-4, 3 КО)

Брейон Горхем (21-0, 16 КО) — Едуарду Коста Ду Насіменту (12-5, 5 КО)

Фелікс Кеш (16-1, 10 KO) — Ліам О’Хара (13-2, 4 КО)

Еліот Вейл (13-0, 8 КО) — Том Хілл (12-4, 3 КО)

Султан Альмохаммед (2-0, 1 КО) — Ектор Авіла Лосано (3-7-1, 3 КО)

Бій Ф’юрі — Махмудов, що відбудеться на стадіоні "Тоттенхем Хотспур", покажуть в Україні, щоправда, на платній основі. Додамо, що "Циганський король" — однозначний фаворит поєдинку.

Зазначимо, наразі чемпіонськими поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі володіє українець Олександр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. Обидва проведуть бої у травні 2026 року, причому українець обрав для себе дуже незвичайного суперника.

Наразі Олександр веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Це шоу пройде у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.