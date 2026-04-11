Фьюри - Махмудов: онлайн-трансляция боев андеркарда (видео)

Прямая трансляция разогревочных боев шоу Фьюри — Махмудов

В субботу, 11 апреля, в Лондоне (Великобритания) пройдет масштабное шоу бокса Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) — Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Фьюри — Махмудов.

Что нужно знать

Фьюри проведет бой против Махмудова

6 боев андеркарда покажут бесплатно

Главные бои покажет Netflix

Сразу 6 поединков шоу Фьюри — Махмудов будут доступны для бесплатного просмотра на YouTube-канале The Ring. Начало "прелимов" в 17:00 по киевскому времени. Основные бои карда стартуют в 21:00, а главный поединок — после полуночи.

Поединки раннего андеркарда шоу Фьюри — Махмудов

Зимон Цахенхубер (28-0, 17 KO) — Павел Август (17-0, 7 КО)

Майки Тэллон (12-0, 2 КО) — Леандро Хосе Бланк (8-4, 3 КО)

Брейон Горхэм (21-0, 16 КО) — Эдуарду Коста Ду Насименту (12-5, 5 КО)

Феликс Кэш (16-1, 10 KO) — Лиам О’Хара (13-2, 4 КО)

Эллиот Уэйл (13-0, 8 КО) — Том Хилл (12-4, 3 КО)

Султан Альмохаммед (2-0, 1 КО) — Эктор Авила Лосано (3-7-1, 3 КО)

Бой Фьюри — Махмудов, который состоится на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", покажут в Украине, правда, на платной основе. Добавим, что "Цыганский король" — однозначный фаворит поединка.

Отметим, на данный момент чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO отошел Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. Оба проведут бои в мае 2026 года, причем украинец выбрал для себя очень необычного соперника.

Сейчас Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Это шоу пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.