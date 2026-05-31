Колишня дружина Ращука вперше зізналася, як оговталась після його зрад: "Я б сама не впоралася" (відео)

Актриса розповіла про свій порятунок після гучного розриву

Українська акторка Вікторія Білан-Ращук, яка нещодавно кардинально змінила свій стиль на тлі змін в особистому житті, поділилася секретами свого відновлення.

У ефірі шоу "Ранковий двіж" від "Наше Радіо" артистка відверто розказала, що допомагає їй пережити гучне розлучення з чоловіком. За словами Вікторії, вона навряд чи впоралася б із цим важким етапом самостійно без підтримки рідних людей. Головною опорою для зірки стали її діти, а також фокус на власних потребах.

Мені здається, що мені дуже допомагала дитина. Мій синочок допомагав. Мені донечка допомагала. Тому сказати, що я б сама з цим впоралась, чесно вам скажу, я не можу зараз так однозначно (відповісти — ред.). Мені дуже діти допомагали. І мене рятувало те, що я почала займатися собою. Я почала на себе багато дивитися в дзеркало Вікторія Білан-Ращук

Актриса з сином від Ращука. Фото: instagram.com/vikki.bilan

Пережитий біль Вікторія вирішила трансформувати у творчість та підтримку інших. Наразі вона працює над автобіографічною театральною постановою як драматургиня.

"Я обов'язково зроблю виставу, історія однієї зради. Вона буде називатися "Без шкіри". Я зараз прописую текст, монологи, пишу як драматургиня сама. Вона буде з гумором — і це головне, тому що я не хочу в цій виставі розказувати, які чоловіки погані, а хочу навпаки побудувати її на тому, як допомагати жінкам впоратися. Тому що я пройшла цей шлях і деякі речі мене рятували. Хтось допомагав мені, але я зараз хочу допомогти жінкам, які, можливо, не дай Боже, просто опинилися у моїй ситуації", — поділилася планами Білан.

Нагадаємо, що Вікторія Білан перебувала у шлюбі з актором та військовослужбовцем Володимиром Ращуком близько 12 років. Причиною розриву стали зради з боку чоловіка, про які Вікторія дізналася згодом.

Вікторія Білан і Володимир Ращук. Фото: instagram.com/vikki.bilan

Попри болісний фінал стосунків, акторка знайшла сили рухатися далі, кардинально оновила імідж та планує підтримувати інших жінок через мистецтво.