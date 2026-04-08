Ф’юрі — Махмудов: де і коли дивитися бій

"Циганський король" повертається на ринг

У суботу, 11 квітня, у Лондоні (Велика Британія) відбудеться великий вечір боксу. У головному поєдинку шоу британець Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) проведе бій проти росіянина Арсланбека Махмудова (21-2, 19 KO).

Що потрібно знати

Ф’юрі повертається на ринг після двох поразок від Усика

Суперник британця – росіянин, який ховається під прапором Канади

Бій Ф'юрі — Махмудов покаже Netflix

У прямому етері в Україні бій Ф’юрі — Махмудов покаже медіаплатформа Netflix. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Для перегляду вечора боксу в Лондоні на Netflix потрібна підписка. Вартість від 4,99 євро/місяць (близько 250 грн на місяць). Шоу боксу на Netflix стартує о 21:00 за київським часом. Головний бій орієнтовно розпочнеться ближче до півночі.

Зазначимо, наразі чемпіонськими поясами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі володіє українець Олександр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО), після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. Обидва проведуть бої у травні 2026 року.

Наразі Олександр веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Це шоу пройде у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.