"Шахтар" — АЗ: онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги конференцій

Гірники намагаються пробитися до півфіналу 3-го за силою єврокубка

У четвер, 9 квітня, донецький "Шахтар" зіграє перший матч у чвертьфіналі Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. Суперником Гірників стане АЗ Алкмар (Нідерланди).

Що потрібно знати

"Шахтар" прийме АЗ у Польщі

Гірники – аутсайдери протистояння

Переможець протистояння вийде на "Крістал Пелас" чи "Фіорентину"

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — АЗ. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Один із лідерів чемпіонату України прийме шосту команду (на цей час) першості Нідерландів у Кракові на стадіоні "Мейскі". Гірники є аутсайдерами протистояння з АЗ, проте донецький клуб цілком спроможний пройти нідерландців. Додамо, що гру "Шахтар" — АЗ можна переглянути в Україні.

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0). На першій стадії плей-офф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2).