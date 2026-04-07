"Його вбив футбол": як виглядав Луческу у своєму останньому матчі (фото)

Містер повністю віддавався футболу

Новина про смерть великого футбольного тренера Мірчі Луческу приголомшила вболівальників, його друзів та близьких. Колишній партнер Містера по збірній Румунії Корнел Діну зазначив, що Луческу занапастила його пристрасть до футболу.

Луческу помер в Університетській лікарні Бухареста

Тренер ще у березні працював на грі відбору на ЧС-2026

Гра Туреччина — Румунія стала останньою для Містера

Відповідний коментар Діну наводить fanatik.ro. Корнел вважає, що гра, яка прославила Містера, зрештою і вбила його.

Я тільки-но дізнався про це (смерті Луческу, — Ред.), мені хтось подзвонив. Хай простить Бог Мірчу Луческу. Футбол, на жаль, убив його, тому що він хотів залишитися і бути пов’язаним із футболом до останнього дня свого життя. На жаль, серце Мірчі Луческу перестало битися... Корнел Діну

Річ у тім, що Луческу до останнього тренував збірну Румунії, яка брала участь у стиковому раунді відбору на ЧС-2026. Гра з Туреччиною (0:1), яка відбулася 26 березня у Стамбулі, стала останньою для Містера. Він встановив рекорд, у віці 80 років і 7 місяців ставши найстарішим тренером в історії збірних, проте серце фахівця не витримало такого стресу. Йому стало погано і 29 березня він опинився у лікарні через проблеми із серцем. Тут же Румунська федерація футболу оголосила про звільнення Мірчі з посади головного тренера.

Останній матч Луческу

Мірча Луческу/Фото: Getty Images

Повний відеоогляд матчу Туреччина — Румунія. Відео надано Megogo.

Нагадаємо, у неділю, 29 березня, 80-річного Луческу було госпіталізовано під час тренування збірної Румунії. Йому було встановлено дефібрилятор, а на п’ятницю, 3 квітня, планувалася виписка тренера. Лікар заборонив Мірчі залишати лікарню, що в той день врятувало іменитому тренеру життя — він переніс серцевий напад у медичній установі, а не вдома. 5 квітня стан Містера погіршився, його перевели до палати інтенсивної терапії.

Сім’я встигла попрощатися із Луческу. У лікарні була помічена його дружина Неллі, а син Резван, головний тренер грецького ПАОКу, прилетів до Бухаресту на приватному літаку.