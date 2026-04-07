Умер легендарный тренер Мирча Луческу

Знаменитый футболист и тренер скончался в больнице

Во вторник, 7 апреля, перестало биться сердце известного футбольного тренера Мирчи Луческу. Специалист с конца марта 2026 года находился в больнице.

Луческу в конце марта попал в больницу из-за проблем с сердцем

В медицинском учреждении он перенес инфаркт

Мистер оставил огромный след в украинском футболе

Об этом сообщает flashscore. Накануне Мирча в возрасте 80 лет и 7 месяцев стал самым возрастным тренером в истории национальных сборных.

Луческу хорошо знаком украинским болельщикам по работе в "Шахтере" и "Динамо". Мистер возглавлял донецкий "Шахтер" в течение 13 сезонов, установив рекорд Горняков по продолжительности пребывания в должности тренера и количеству матчей (573). За это время "Шахтер" выиграл 22 трофея, в том числе и Кубок УЕФА в 2009 году. Кроме того, Мирча был главным тренером киевского "Динамо" в 2020-2023 годах. На счету Луческу девять титулов в чемпионате Украины, семь побед в Кубке Украины и восемь – в Суперкубке.

Кроме того, Луческу был известным футболистом. Всю карьеру игрока он провел в Румынии, выступая за "Динамо" (Бухарест), " Спортул", и "Корвинул". Он играл на позиции нападающего.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка тренера. Врач запретил Мирче покидать больницу, что спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии.

Семья успела попрощаться с Луческу. В больнице была замечена его жена Нелли, а сын Рэзван, главный тренер греческого ПАОКа, прилетел в Бухарест на частном самолете.