Проїзд по 8 гривень у Києві залишиться в минулому: якими можуть бути нові тарифи

Місто прагне збалансувати економічні витрати та доступність транспорту

У Києві можуть переглянути вартість проїзду, яка залишається незмінною з 2018 року. Підвищення цін на пальне, електроенергію та матеріали змушують наблизити тарифи на проїзд до економічно обґрунтованих. Але в той же час прогнози про підвищення до 44 гривень малоймовірні — є більш ймовірна ціна.

За коментарем із цього приводу "Телеграф" звернувся до експертів. Вони висловили припущення, до якої позначки можуть підвищити ціну і пояснили, чому.

"Вартість не буде піднята до 40-50 грн"

Співзасновник ГО "Пасажири Києва" В’ячеслав Скриль зазначив, що розрахунки собівартості не є публічними, тому невідомо, що перевізники в них закладають.

Можливо, як заниження, і завищення з допомогою капітальних витрат. Крім того, заяви про собівартість зазвичай завжди значно більші, ніж потім встановлюється тариф. Поки що аналізуємо з колегами руху влади каже співрозмовник.

На думку Скриля, найімовірніше, вартість не буде піднята до 40-50 грн. Реальнішою він вважає вартість у 20 гривень +- 5 гривень.

Але головне не вартість разової поїздки, а тарифне меню, квитки на 45, 75 хвилин, день, тиждень, місяць. зазначив він.

При цьому експерт каже, що безумовно навантаження на бюджет знизиться. З урахуванням досвіду попередніх підвищення тарифів, є сумніви, що нові кошти будуть реально інвестовані в інфраструктуру міського транспорту.

Але куди підуть вивільнені кошти? Якщо це допомога війську, енергетика, розвиток громадського транспорту — це одне, а якщо "проїдання" на необґрунтованих проектах — зовсім інше. підсумував Скриль.

"Європейська модель та українська реальність"

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" зазначив, що в Євросоюзі перевезення пасажирів вважаються суспільно важливими послугами, тому муніципалітети вважають за краще компенсувати різницю між тарифом, який визначається міською політикою, та собівартістю перевезень.

Розмір цієї різниці також визначається міською політикою, але можна говорити про приблизний коридор від 30 до 70 відсотків — частину оплачує пасажир, а решту покривають платники податків. каже він.

Тим часом в Україні існують дві системи громадського транспорту у містах – комунальна та приватна. У комунальній системі працює європейський принцип, тоді як у приватній діють ринкові правила — тариф має бути вищим за собівартість.

До чого це призводить, ми щодня бачимо на власні очі і можемо зробити певні висновки щодо ефективності нашої моделі порівняно з європейською. Очевидно, що вкрай низький, порівняно з іншими містами України, тариф у комунальному транспорті Києва створює проблеми для місцевого бюджету. Схоже, міська влада вже не може утримувати тариф на такому рівні, хоча раніше заявлялося, що він діятиме до кінця воєнного стану. Зараз цілком логічно порушено питання про його підвищення. пояснив експерт.

Яким же буде тариф у результаті залежить від політичного рішення міста Києва, тобто від того, чи буде більша чи менша частка компенсації за рахунок платників податків для досягнення певних цілей міської політики. На думку Беспалова, столиця намагатиметься знайти баланс та орієнтуватись на інші міста України, зокрема на західні — Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів. У цьому контексті можна говорити про тариф на рівні 20–25 грн.

Також експерт припустив, що якщо собівартість перевезення одного пасажира може перевищувати 40 грн, тоді очікується, що Київ буде тяжітиме до середнього варіанту – щоб користувачі та платники податків платили приблизно порівну. Втім, це лише припущення — місто може ухвалити рішення як на користь нижчого, так і вище за середній по Україні тариф.

На жаль, при визначенні тарифу часто забувають про важливу складову собівартості – кількість пасажирів, що перевозяться. Якщо вжити заходів не тільки щодо операційної оптимізації роботи перевізників, яка, на мою думку, відбувається не повною мірою, а й оптимізувати маршрути та графіки руху, можна досягти більш ефективного розподілу пасажиропотоків і таким чином знизити собівартість перевезення у Києві. Цей потенціал далеко ще не вичерпаний. Ще у 2016 році Світовий банк пропонував оптимізацію маршрутної мережі, яка б могла знизити собівартість перевезення одного пасажира на 13 відсотків. З того часу, здається, потенціал для зниження витрат навіть зріс, адже накопичилися нові проблеми та недоліки, а місто суттєво змінилося, тоді як маршрути не завжди встигають підлаштовуватися під реальний транспортний попит. додає співрозмовник.

Враховуючи вищезазначене, підвищення тарифу без оптимізації роботи комунальних підприємств, маршрутної мережі та графіків руху призводитиме до подальшого неефективного витрачання значних коштів через недосконале планування.

Сподіваюся, що згодом ситуація зміниться, і ми платитимемо не просто високий чи низький тариф, а прозорий, справедливий та доступний. підсумував експерт.

Передісторія

7 квітня мер Києва Віталій Кличко доручив підготувати розрахунки щодо перегляду тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці. Вартість проїзду в Києві залишається найнижчою в Україні, її не переглядали з 2018 року. Подорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міська влада наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого.

"Також, втілюючи заходи з енергостійкості міста, Київрада буде вимушена перерозподілити деякі статті бюджету столиці. А транспорт у нас є дотаційним (12 млрд грн на цей рік, до прикладу). Також держава вже багато років не компенсує, як повинна, кошти місту за безоплатний проїзд пільгових пасажирів. Ці гроші (сотні мільйонів гривень щороку) теж ідуть з бюджету Києва", — заявив Кличко.

За даними Fair.org, собівартість метро за розрахунками на 2026 рік сягає 44,68 гривень. Базовий тариф за одну поїздку тримається на рівні 8 гривень, роблячи підземку доступною для студентів, офісних працівників та туристів. Ця стабільність радує киян, адже, незважаючи на зростання собівартості до 44 гривень на пасажира, влада утримує ціну, компенсуючи різницю з бюджету.

До речі, у Дніпрі вартість проїзду в метро становить 10 гривень, що хоч трохи наближено до столиці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні хочуть скасувати безкоштовний проїзд по пенсійним. Однак пільги не скасовуються – змінюється лише механізм їх реалізації.