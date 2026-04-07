"Реал" — "Баварія": онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 7 квітня, "Реал" прийматиме "Баварію" у центральному матчі ігрового дня Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Класичне європейське дербі пройде в Іспанії.

Зустріч "Реал" — "Баварія" відбудеться у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Гру можна переглянути в Україні у прямому етері. Додамо, що букмекери не змогли виділити явного лідера в першій грі.

Зазначимо, поєдинок-відповідь між командами відбудеться 15 квітня в Мюнхені (Німеччина). Переможець 2-матчевого протистояння вийде до півфіналу ЛЧ, де зіграє з переможцем дуелі ПСЖ — "Ліверпуль".

"Реал" та "Баварія" зустрічалися між собою 35 разів. 15 разів перемагали Вершкові, 15 разів — мюнхенці, 5 разів було зафіксовано нічию. Востаннє європейські гранди перетиналися у півфіналі ЛЧ 2023/24. Тоді Королівський клуб виявився сильнішим (2:2, 2:1).

Нагадаємо, у 1/8 фіналу ЛЧ "Баварія" вибила італійську "Аталанту" із загальним рахунком 10:2. "Реал", своєю чергою, пройшов англійський "Манчестер Сіті" — (5:1).