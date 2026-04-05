"Реал" — "Баварія": де і коли дивитись чвертьфінал Ліги чемпіонів

Класичне європейське дербі не за горами

У вівторок, 7 квітня, у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 пролунають перші чвертьфінали. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Баварія".

Що потрібно знати

У прямому етері в Україні гру "Реал" — "Баварія" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч "Реал" — "Баварія" відбудеться у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Початок гри о 22:00 за київським часом. Подивитися поєдинок на Megogo можна за підписками: Megopack та "Спорт". Вартість від 99 грн/місяць (на цей час діє акція — Ред.).

Гра-відповідь між командами відбудеться 15 квітня в Мюнхені (Німеччина). Переможець 2-матчевого протистояння вийде у півфіналу ЛЧ, де зіграє з переможцем дуелі ПСЖ — "Ліверпуль".

Нагадаємо, в 1/8 фіналу ЛЧ "Баварія" вибила італійську "Аталанту" із загальним рахунком 10:2. "Реал", своєю чергою, пройшов англійський "Манчестер Сіті" — (5:1).