Чергова страшилка чи реальна загроза? Що приховують повідомлення про удар "Орєшніком"

Ця ракета має окремі елементи ураження

Заяви про можливе застосування по Україні ракети "Орєшнік" неабияк лякають суспільство, на що в принципі й розраховує Кремль. Але фактично Москва навряд чи наразі має можливість вдарити цією зброєю.

Про це "Телеграфу" розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, "Орєшнік" Росія використовує як елемент психологічного тиску.

"Говорити про те, що вона має можливість при цьому виробляти такі ракети в кількості більше, ніж одна-дві одиниці на рік, не має сенсу. Адже такої можливості технічної та технологічної в них нема. Нещодавно вони "Орєшнік" вже використали, тому якщо за 2025 рік вони не виробили дві ракети, то найближчим часом його застосувати навряд чи зможуть", — каже експерт.

Він додає, що інформація про можливе застосування "Орєшніка" публікується з розрахунків на те, що в Росії є виробництво ракети "Сармат". Її вони поставили в серійне виробництво набагато раніше, ніж розконсервували "Орєшнік", який є ракетою РС-26 "Рубіж". Він був законсервований у 2019 році і розконсервований виключно для того, щоб залякати українців.

Коваленко наголошує, що треба обачніше вірити повідомленням про загрозу від моніторингових каналів. Адже, коли про це говорить президент Володимир Зеленський, він отримує дані від розвідслужб.

"Якщо Зеленський за останній час не повідомляв про те, що може бути удар "Орєшніком", то відповідно робимо висновок, скоріш за все, це виключно хайповий момент, призначений для того, аби не просто сіяти паніку, а щоб привернути увагу до самого каналу", — додає оглядач.

Характеристика "Орєшніка"

Чи корелюються якось збитки від удару "Орєшніком" та "Іскандером". Що має більш руйнівну силу.

Коваленко каже: "Я якось повністю розписував потужність "Орєшніка" у порівнянні не тільки з "Іскандером", а навіть із авіаційними бомбами, з КАБами типу ФАБ 250, ФАБ 500. В принципі, якщо коротко, то "Орєшнік" — це півтора "Іскандери" в конвенційному вигляді. Але "Орєшнік" — це ракета, яка повинна нести боєзаряд саме ядерного типу. Це ядерна ракета, міжконтинентальна балістична ракета середньої дальності з ядерною бойовою частиною".

Військовий оглядач пояснює, що в конвенційному вигляді бойова частина — це десь півтора "Іскандери", але це уніфікована бойова частина, яка влучає в ціль. Тобто ці 500 кг вибухової речовини вибухають там, куди влучають. А у випадку "Орєшніка" йдеться про окремі елементи ураження, які умовно здійснюють енергетичний вплив на об'єкт приблизно в співвідношенні десь 25-30 кг тротилового еквівалента.

Характеристика ракети "Іскандер-М"

За словами Коваленка, "Орєшнік" використовують, щоб залякати, адже є більш точні засоби ураження.

""Іскандер" має собівартість 1,5 млн, а "Орєшнік" — 80 млн доларів. Перший варіант — це високоточна зброя з бойовою частиною 500 кг, яка дійсно може високоточно вразити об'єкт. А другий — це як касетний боєприпас, який розсіює велику кількість усіх засобів ураження потужністю не 500 кг в точці, де наноситься ураження, а 25-30 кг вибухової речовини. При цьому це не вибухова речовина, це болванка", — пояснює експерт.

Він додає, що ця болванка не вибухає, вона просто здійснює викид енергії, який має співвідношення 20-25 кг тротилу. Тобто це такі, грубо кажучи, металеві гантелі, які скидають на нас із космосу.

Яка дальність "Орєшніка"

Вартість "Орєшніка" досить висока, а точність — ні. Хіба Росії не шкода грошей?

"Для пропаганди — ні. Їм треба створювати оці хвилі "Ми вдаримо "Орєшніком" по Великій Британії, по Лондону". Але насправді від атаки цією ракетою набагато менше збитків, ніж від тих же десяти "шахедів", — пояснює Коваленко.

За його словами, "Орєшнік" — це не супер-зброя для знищення чи перелому у війні, це інструмент залякування. Бо коли ракета падає з атмосферної висоти, її точність невисока. Під час влучання та приземлення збитки не такі вже й великі.

"Приліт навіть 500 кг КАБа в десятки разів потужніший, ніж "Орєшніка". Той же Су-34, який несе ФАБ-250, становить більшу загрозу, ніж ця ракета. "Орєшнік" РС-26 "Рубіж" розроблявся для завдавання ядерних ударів, а не для конвенційних ударів", — резюмує Коваленко.

